Začalo to bolestí břicha a kyčlí, zákeřná infekce připravila chlapce o nohu i prsty

Na začátku všeho byly v únoru 2023 bolesti břicha a kyčlí. Chlapcův otec usoudil, že jde zřejmě o příznaky nastupující virózy, jenže hoch pak celou noc střídavě zvracel a měl průjem.

Cestou domů od babičky, kde zrovna přespával, pak Marek mluvil nesrozumitelně. Skončil v posteli a jeho stav se zlepšil, zvýšená teplota ale stále neustupovala. Dvojice poté odjela ke druhé babičce.

„Když jsme se vrátili, už jsem věděl, že je zle, protože Marek měl opět průjem. Úplně nekontrolovaně. Vzal jsem ho do sprchy. Měl modré rty a začal mi říkat, že přestává cítit konce prstů,“ popisuje dramatické chvíle v rodném Zlíně otec Radek.

Léky na bolest nezabraly a chlapci už téměř nebylo rozumět, proto syna nakonec odvezl do nejbližší nemocnice. „Udělali vyšetření, ale moc si s tím nevěděli rady. Zasáhla až primářka, která se spojila Dětskou klinikou ve Fakultní nemocnici Olomouci, tak jsme vyrazili sem,“ vzpomíná Radek.

„Hoch byl přijat na jednotku intenzivní a resuscitační péče v kritickém stavu s diagnózou septického šoku s multiorgánovým selháním,“ přibližuje okolnosti přijetí pacienta lékař Zdeněk Přivřel.

Otec nikdy nezapomene, jak seděl u šatny, v níž se personál převléká do sálového oblečení a absolutně nevnímal dění kolem sebe. Sestřička z jednotky intenzivní a resuscitační péče ho uklidňovala a sdělovala mu, jaký je aktuálně průběh vyšetření.

„Chvilku potom přišel doktor a ten mi naložil. Připravil mě na nejhorší, protože i to se mohlo stát. To se vám najednou zhroutí svět. Chvilku jsem si myslel, že se mi to zdá nebo že jsme ve filmu. Měl jsem tu s sebou svou sestru, která to samozřejmě prožívala se mnou. Byl jsem za to moc rád, protože moje žena a Markova máma zemřela,“ líčí Radek.

Hoch pozitivním přístupem všechny překvapil

Lékaři zjistili, že původcem všeho je těžká streptokoková infekce způsobující selhání orgánů. Situaci komplikovalo odumírání okrajových částí všech končetin, zápal plic a zánět levého kyčelního kloubu.

„Chlapec proto strávil téměř dva týdny v umělém spánku na umělé plicní ventilaci. I přes náročnou léčbu nám nicméně Marek vždy pomáhal s neuvěřitelnou silou a zasloužil se tak o časné uzdravení,“ říká lékař Zdeněk Přivřel.

Navzdory odborné péči ale po několika týdnech došlo na amputace článků prstů. „První šly prsty na rukou, na nohou a potom i noha nad kotníkem,“ svěřuje se Marek.

Vzhledem k náročnosti zákroku byla i v tomto případě nezbytná pomoc dárců krve a plazmy transfuzního oddělení nemocnice. Hoch dostal celkem 21 transfuzních přípravků.

„Přes to všechno byl pořád neskutečně pozitivní. Mysleli jsme si, že si neuvědomuje, co se děje a že potom přijde šok. Ten ale nepřišel, on je opravdu prostě jen pozitivní a nad věcí,“ vyzdvihuje Klaudie Kleislová, dětská sestra z jednotky intenzivní a resuscitační péče, jež s Markem a jeho tatínkem prožívá příběh od začátku.

Mezi ní a Markem vzniklo velmi blízké a silné pouto na její noční směně, kdy se chlapec poprvé probudil. „Bála jsem se, že se probudil jen proto, aby se s námi všemi rozloučil, protože po chvíli zase znovu usnul. Naštěstí to tak ale nebylo. Od té doby jsem se těšila na každou svoji směnu do nemocnice, abych ho viděla,“ dodává Klaudie.

Fotbalovou vášní žije dál

Otec se synem, jenž se kromě olomoucké nemocnice léčil rovněž několik dní v ostravském Centru hyperbarické medicíny, se i navzdory trvalým následkům nemoci snaží žít dál. Jako velcí fanoušci fotbalu vyrazili loni třeba do Německa na evropský šampionát.

„To bylo moc hezké. V rámci soutěže v jednom ze supermarketů vyhrála paní zájezd na mistrovství, a protože se nějakým způsobem dozvěděla o našem příběhu, tu výhru nám darovala,“ vzpomíná dojatý Radek.

Hoch se rovněž díky organizaci Zlatá rybka podíval do Anglie na zápas Manchesteru City s Arsenalem. „Mareček byl nadšený a užil si to na dvě stě procent,“ říká Radek. Velkou pomocí rodině byla i finanční podpora od neziskové organizace Šance Olomouc.

Chlapec, jenž by jednou rád vyrazil nejen na fotbal také do Barcelony nebo Madridu, už si nyní téměř vše dokáže obstarat sám bez větší pomoci – například se obouvá nebo se obstará v kuchyni.

„Snažím se ho nechávat dělat věci sám, aby to pro něj nebyl problém a zvládal vše bez pomoci, protože ne vždy bude mít vedle sebe někoho, kdo mu bude moci pomoct,“ vysvětluje Radek.

Streptokoková infekce je podle lékařů zcela běžné onemocnění. Aby se dostala do organismu a způsobila podobný stav, jako v případě Marka, je velice ojedinělý případ.