Zdrogovaný útočník brutálně tloukl neznámého muže u vlaku kameny do hlavy

Útok ohlásil osmapadesátiletý napadený na tísňové lince v sobotu půl hodiny před půlnocí. Zraněnému muži ještě před příjezdem policistů a zdravotníků poskytli první pomoc lidé, kteří projížděli kolem.
„Muž vypověděl, že přijel vlakem z Velkých Losin a ve Střeni vystoupil. Následně k němu přiběhl neznámý útočník a pěstmi na něj zaútočil. Napadený se dal na útěk, ale násilník jej v kolejišti doběhl, vzal kámen a se slovy, že jej zabije, muže opakovaně bil kamenem do hlavy,“ popsal policejní mluvčí Libor Hejtman.
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„Muž si kryl hlavu a dal se opět na útěk k železničnímu přejezdu, ale i tam jej agresor dostihl, vzal další kámen a znovu jej několikrát silnými údery tloukl do hlavy. Pak v napadání přestal a utekl,“ dodal.
Policisté ihned začali po pachateli pátrat a po dvou hodinách se jim ho v přilehlé obci podařilo najít a zadržet. Případ si následně převzali krajští kriminalisté, kteří útočníka obvinili z pokusu o vraždu.
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„Dotyčný je uživatelem drog a při zadržení měl pozitivní test na omamné a psychotropní látky. Motiv činu není znám, oba muži se neznali. Obviněný nebyl v minulosti trestně stíhán,“ shrnul Hejtman s tím, že kriminalisté podali státnímu zástupci podnět k vydání návrhu na vzetí muže do vazby, který soud akceptoval.