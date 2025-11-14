Olomouc v příštím desetiletí? Hlavně chytit megatrendy a nerůst příliš rychle

Ondřej Zuntych
  5:38
Krajské město nečeká dynamický směr jiných velkých sídel. Svým růstem nechce ohrozit zbytek kraje. Olomouc sestavuje své vize pro další dekádu a odmítá být druhou Prahou či Ostravou. Má zdánlivě skromné cíle. Snahou města je sledovat evropské i domácí vlivy, nerůst skokově o desetitisíce obyvatel, což by mohlo vysát jiné části kraje, stabilizovat se a čekat, zda nepřijde „černá labuť“, tedy nečekaná událost.
Budova radnice na olomouckém Horním náměstí

Budova radnice na olomouckém Horním náměstí

Pohled na Olomouc a dále do kraje z věže dómu svatého Václava. V levé části...
Pohled na Olomouc ze střechy kostela svatého Mořice, jedné z dominant centra...
Testovací vzorek tisku pro vytvoření plastového 3D modelu někdejší olomoucké...
Nová tramvaj EVO1/o v Olomouci začne vozit cestující v únoru. K jejím...
6 fotografií

Olomouc pracuje na novém strategickém plánu pro období 2026 až 2032 s výhledem až do roku 2040. Vizionářský dokument bude zastřešovat všechny menší strategie.

Jedním ze zadání pro zpracovatele bylo podle olomouckého primátora Miroslava Žbánka (ANO) neustrnout. „Musíme se věnovat takzvaným megatrendům a tomu, jak se na nás dívá Česko, Evropa. Je třeba zohledňovat, jaká bude republika za pět, deset let. Nestavme vzdušné zámky, že z Olomouce uděláme metropoli o dvou stech tisících obyvatel,“ nabádal primátor na veřejném projednání v polovině října ve Vlastivědném muzeu.

Pohled na Olomouc ze střechy kostela svatého Mořice, jedné z dominant centra...

Naopak zmínil, že jedním z největších problémů bude nepříznivá demografie. „Řečí čísel máme 102 tisíc obyvatel podle registru, v roce 2040 ale můžeme být dle propočtů na 96 tisících. Nůžky se rozevírají, někdy až nechápu, proč developeři chystají tolik bytů,“ podotkl Žbánek. Jedním z cílů je proto zastavit odliv lidí za prací, primátor přímo zmínil poptávané technické obory.

Nechceme vysát Jesenicko, ujišťuje primátor

„Není náš plán, ať sem přijde deset tisíc lidí na Pražskou (lokalita na okraji města, kde soukromý investor připravuje velkou novou čtvrť – pozn. red.), aby se kvůli tomu vystěhovalo Jesenicko. Nechceme se stát druhou Prahou, která vysává celé Česko,“ poznamenal Žbánek.

Náměstek Tomáš Pejpek (ProOlomouc) doplnil, že pokud se však započítají studenti a lidé nepřihlášení k trvalému pobytu, fakticky ve městě žije asi 120 tisíc obyvatel, přičemž několik desítek tisíc dalších do Olomouce dojíždí za prací. Město proto bude muset svou regionální úlohu zvládnout i ekonomicky. „Musíme růst, ale udržet náklady,“ shrnul Pejpek.

Olomouc chce, ať investoři přispívají na rozvoj města. Ti návrh odmítají

Olomouc trápí podfinancovanost. Má v zásobníku projekty za více než 20 miliard korun, její investiční potenciál se ale pohybuje kolem půl miliardy ročně. Peníze rozdělované z daní by si představovalo mnohem větší, protože stejně jako podobně velká krajská města zajišťuje služby i pro lidi z širokého okolí. Výdaje přitom rostou až na loňských a zatím maximálních 4,7 miliardy korun, úvěrově je město zatíženo do roku 2038.

Až na 2,5 miliardy je odhadovaná modernizace a zkapacitnění čističky odpadních vod. Na hromadnou dopravu, která ročně přepraví přes 55 milionů cestujících, jde z městské pokladny 440 milionů korun. Jen ve veřejné dopravě má přitom před sebou Olomouc nákladné opravy dosluhující tramvajové trati do Hodolan nebo modernizaci úseku přes Palackého ulici.

Nadstandardní zdravotnictví i sociální služby

Podle shrnutí hlavních zjištění k chystané strategii je například město soudržné a stabilní. Má nadstandardně pokrytou zdravotní péči, dobrá je i síť sociálních služeb či péče o děti, klesá množství trestných činů, roste zato počet lidí ohrožených bytovou nouzí a bezdomovectvím, nemovitosti jsou drahé.

Ekonomicky pomohla Olomouc celému kraji zvednout v přepočtu HDP na obyvatele, hrubá měsíční mzda ale roste pomaleji, což dávají autoři do souvislosti s nedostatkem rozvojových ploch. Chybějí i kvalifikovaní pracovníci, například specializovaní dělníci či vysokoškolští odborníci.

Testovací vzorek tisku pro vytvoření plastového 3D modelu někdejší olomoucké...

Přibývá startupů i podnikatelů, firmy dávají více vlastních peněz na výzkum a vývoj. Jak předpověděl jeden z autorů strategie Daniel Konczyna, Olomouc nebude dynamicky se rozvíjejícím městem jako třeba Ostrava. Přesto její metropolitní úloha roste, protože hodně lidí se suburbanizuje, tedy stěhuje se na okraj města nebo do okolních obcí.

Developer rozvíjí u centra Olomouce plán na náplavku, vodáci chtějí i dráhu

„Olomouc není jako Ostrava, což je jedno z nejdynamičtěji rostoucích měst. Ale pořád je tu zájem žít, je to krásné a bezpečné město a i přes neduhy jsou tu věci pod kontrolou,“ vyjmenoval Konczyna.

Připomenul průzkum spokojenosti, který si Olomouc před dvěma lety objednala. Celkem 84 procent dotázaných odpovědělo, že je s životem ve městě spokojeno.

Moderní, udržitelná a odolná metropole

Silnými stránkami jsou podle Konczyny vyspělé firmy v některých oborech, znalostně náročná pracovní místa, případně využití geopolitických trendů, jako je obrana nebo dekarbonizace. Důležitá je výjimečnost, která potáhne nárůst mezd, aby lidé neodcházeli.

Podle definované vize se Olomouc „do roku 2040 stane moderní, udržitelnou a odolnou metropolí, která má funkční infrastrukturu, aktivně a efektivně reaguje na klimatické změny a demografické výzvy, rozvíjí svou jedinečnou historickou a přírodní hodnotu a vytváří podmínky pro inovativní ekonomiku, kvalitní služby a aktivní participaci pro všechny své obyvatele.“

Olomoucký kraj představil své vize. Jsou odfláknuté, kritizuje opozice

Nastíněná budoucnost může působit skromně, což také někteří účastníci veřejného projednání zdůraznili. „Stabilizace není žádná nosná myšlenka,“ ptal se například po pojmenování větších ambicí David Novák. „Stabilizace není malý cíl. Populačně město dlouhodobě udržet a nekanibalizovat venkovské části kraje je výzva,“ oponoval zástupce zpracovatelského týmu Josef Miškovský.

Jednou z odměn v rámci valentýnské akce transfuzní stanice olomoucké fakultní...

Výrazná změna se ostatně může odehrát i bez veřejných peněz. Město se například v minulosti zabývalo posílením gastroturistiky a cestovního ruchu, zlomové výsledky ale nepřicházely. „Dnes jsme díky několika olomouckým podnikům na gastromapě mezi top destinacemi, přitom jsme do toho z rozpočtu nedali ani korunu. Stejně tak ani se strategickým plánem neumíme předvídat, co trh či poptávka vygeneruje. Nemusíme za každou cenu vymyslet něco geniálního, co nás někam posune, třeba to přijde samo,“ řekl primátor Žbánek.

Další části plánování včetně diskuse s obyvateli budou pokračovat, strategický plán by měli zastupitelé schvalovat v červnu.

Byznys se psím utrpením. Levně prodávají štěňata z ciziny, ta obvykle brzy uhynou

Premium
V nuzných podmínkách žije na statku v Útěchovicích asi 130 psů různých plemen....

Své vysněné štěně si vyhlédli přes inzerát na internetu. Zavolali na uvedené číslo a ještě ten den si pro něj jeli. Předání se odehrávalo za zvláštních okolností na parkovišti před supermarketem ve...

12. listopadu 2025

Droždín opravil raritní lokalitu se vzácnými živočichy, nyní slouží k rekreaci

Droždín má raritní lokalitu, kde žijí vzácní živočichové. Nyní bude sloužit i...

Velmi ohrožené druhy živočichů mohou nově spatřit lidé v olomoucké městské části Droždín. Tamní komisi městské části se podařilo ve spolupráci s městem zvelebit lokalitu mezi zástavbou rodinných...

12. listopadu 2025  5:59

