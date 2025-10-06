Začínala tu hokejová hvězda, teď stadion čeká demolice a nahradí ho nový

Ondřej Zuntych
  4:51
Naposledy se tu bruslilo před čtyřmi lety, ale už tehdy nebyly podmínky nijak valné. Teď už je ovšem část zimního stadionu ve Šternberku na Olomoucku, kde kdysi začínala s hokejem třeba jedna z někdejších českých hvězd v NHL David Krejčí, v takovém stavu, že jedinou možnou cestou je jeho demolice.

„Katastrofa,“ pronese Zdeněk Krejčí, když hledí na plochu bez ledu a vybydlené zázemí. Právě sem kdysi brával své dva syny, z nichž mladší David o mnoho let později přivezl do města na Olomoucku ukázat legendární Stanley Cup pro vítěze NHL.

Radnice koupila chátrající stadion letos a chce do této lokality vrátit zimní sporty. Zájem o bruslení je velký a třeba by tu časem mohly vyrůst další hokejové hvězdy jako právě David Krejčí nebo Petr Vrána, kteří se prosadili až do nejlepší ligy světa.

„Nedá se spočítat, kolik času jsem tady strávil. S dětmi i s chlapy, co jsme hrávali hokej. Takřka od rána do večera, vzpomínek mám na tři knížky. Naše děcka tu poprvé naskočila na led, slavily se tu silvestry, pořádaly žákovské turnaje, v týdnu zápasy mužů, žilo to tady. Předpokládáme, že zimní stadion ve městě zůstane,“ věří Zdeněk Krejčí v budoucí kroky šternberské radnice.

Město v březnu získalo stadion od spolku HC TJ Šternberk za 12 milionů korun. S ním i šatny s věšáky plnými dresů, povlečené postele v ubytovně či krabice nacpané žákovskými registračkami.

Nejhorší není nepořádek a plíseň, ale stav nemovitosti. Do kancelářské části zatékalo a do šaten, ubytovny nebo restaurace se proto lidé minulý týden při dni otevřených dveří z bezpečnostních důvodů nemohli podívat.

Olomouc bude dál jednat o nové hale, developerovi by dávala desítky milionů ročně

„Vypadá to hrozně, protože tady od roku 2021 nikdo nebyl. Podle stavebně-technického posudku je hlavní střecha nad plochou v pořádku, zároveň ale posudek ukázal, že rekonstrukce nemá cenu,“ nastiňuje šternberský místostarosta Jiří Kraus (nez.).

„Takže zbývají dvě varianty. Obě počítají s tím, že se areál kompletně zbourá, a buď se postaví nový stadion na stejném místě, nebo v lokalitě nad sousedícím fotbalovým stadionem, kde město projektuje multifunkční halu,“ dodává.

Kapacita náhrady má být aspoň 300 diváků

Pokud by se našel dostatek prostoru, stála by hala pro míčové sporty a zimní stadion v území, kde už působí fotbalový klub a několik let je tu nový atletický ovál a akvacentrum s pětadvacetimetrovým bazénem.

Demolici se chystá zaplatit město, otázkou je, zda na ni dojde už v příštím roce, nebo až rok nato. „Peníze máme nachystané. Uvidíme, jak se rozhodneme v prosinci při schvalování rozpočtu,“ říká šternberský starosta Stanislav Orság (ODS).

Na novostavbu chce radnice shánět dotaci u Národní sportovní agentury nebo jinde. Od pravidel podpory by se pak odvíjely rozměry tribun či šaten. Ledová plocha bude v každém případě mít běžnou velikost, u hlediště zatím vedení města uvažuje o kapacitě aspoň 300 diváků.

„V Mohelnici staví nový zimní stadion, který vychází na 150 milionů korun, takže náklady počítáme kolem této částky. S projektováním, soutěžemi i stavbou nám to ale potrvá nejméně pět let,“ přibližuje Kraus, který na stadionu čtyřicet let hrával a pamatuje ještě jeho nezastřešenou podobu. Střechu stánek dostal až začátkem 80. let.

Prostějov dá hokejistům opět miliony, sestupu do neprofesionální soutěže navzdory

Hokejový oddíl ve městě skončil a zdejší amatéři dnes hrají svou ligu v Uničově, kde ale mohou využívat led například až pozdě večer.

„Hokej bychom k nám rádi vrátili, ale než vyrostou hráči od prvňáčků, tak to potrvá. Nejdřív chceme dostat na led veřejnost, školy, amatéry. Zázemí by tu našli třeba i krasobruslaři nebo vojáci z Olomouce, tam je led také hodně vytížený,“ podotýká Kraus. Pronájmy by podle něj pomohly městu snížit provoz na velmi příznivou cenu.

V dalších letech by mohly stadion a okolní sportoviště využívat i oddíly odjinud, jelikož součástí víceúčelové haly má být i ubytování. Radnice zvažovala pronajmout letos na podzim mobilní kluziště, ale výdaje přes 800 tisíc korun měsíčně byly příliš vysoké.

Nové haly vznikají i jinde

Ve zmíněné Mohelnici na Šumpersku bude mít nové sportoviště jednoduchou podobu hřiště se zázemím krytého lehkou konstrukcí.

„Víceúčelová hala má sloužit především pro zimní sporty jako bruslení a hokej, v létě pak pro jiné kolektivní sporty a v neposlední řadě i pro kulturní akce, koncerty a podobně,“ informoval Mohelnický zpravodaj. Bruslit by se tu mohlo už příští zimu.

Olomouc získala do majetku města Andrův stadion, fotbalová Sigma si oddechla

Stomilionovou stavbu pro hokej i další sporty vybudoval také Kojetín na Přerovsku. První sportovci ji mají vyzkoušet ještě letos. „Stavba bude ve zkušebním provozu přibližně do dubna 2026, poté proběhne kolaudace díla,“ nastínila kojetínská radnice.

Na cestě ke druhé ledové ploše je pak Olomouc. Krajské město má dosud jen jedno kluziště v historickém stadionu přezdívaném plechárna a mezi extraligisty je výjimkou. Už v roce 2021 stadion v anketě MF DNES označila hned polovina hokejistů nejvyšší soutěže za nejhorší v extralize. O dva roky později pak hala jasně zvítězila také v anketě o největší ostudu krajského města.

Ještě na podzim má proto začít demolice nepoužívané malé haly mezi zimním a plaveckým stadionem, na jejímž místě začne nejspíš na jaře vznikat nové zázemí pro sportovce, školy i veřejnost. Kluziště má splňovat požadavky pro extraligu juniorů a dorostenců, tribuny pro sedící diváky nabídnou 300 míst.

16. května 2023
Vstoupit do diskuse

