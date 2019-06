U Šternberka zazní řev motorů, domácí chtějí na Ecce Homo přepsat rekordy

Když se Janík loni dokázal vmáčknout mezi jindy suverénní italské duo Christian Merli a Simone Faggioli, bylo to vůbec poprvé za 37 let, co je Ecce Homo součástí seriálu mistrovství Evropy, kdy se místní závodník dostal na stupně vítězů.

Janík pochází z nedalekých Hnojic a od pěti let chodil s tátou na závody jako fanoušek a sbíral podpisy. A teď je rozdává.

„Kdysi jsem řekl, že když budu někdy do třetího místa na Ecce Homo, tak skončím. Tak jsem to po loňsku musel změnit na to, že dokud nevyhraju,“ směje se.

Jeho stáj má ve Šternberku zázemí a sám má dům nedaleko cíle, aby to měl k legendární trati blízko. Až tam sahá jeho oddanost. Letos věří, že může své loňské maximum 2:48 znovu posunout.

„Chceme zlepšit loňský čas a víme, že jdeme dobrou cestou. Udělali jsme drobné úpravy na autě a ukáže se na trati,“ věří pětačtyřicetiletý závodník.

Jak vypadá jízda po trati Ecce Homo z pohledu závodníka

Odhadovat pořadí je ošidné a těžko se dá čekat, že Janík znovu zaskočí jednoho z dvojice Italů, pro které je coby tovární jezdce závodění obživou.

„Chceme samozřejmě vyhrát, pokud ale nebude mít Christian Merli nebo Simone Faggioli nějaké problémy, můžeme asi první dvě místa škrtnout. Uvidíme, jede deset top jezdců a kterýkoliv může vyhrát,“ tuší Janík.

Motivují ho i lidé z vlastního týmu, jeden z mechaniků se po loňském úspěchu rok nesměl holit.

„Už vypadá jak Krakonoš. Ale říkal, že když čas zlepším ještě o dvě sekundy, tak přidá bez holení další rok,“ vypráví Janík, který startuje s vozem Norma M20FC Turbo.

Trnka chce prolomit tři minuty

Historické tabulky loni přepsal i Petr Trnka. Mladý šternberský pilot časem 3:02,30 stanovil maximum pro dvoulitrové vozy. Letos se chystá ubrat další sekundy.

„Ta magická hranice tří minut pokořena nebyla, takže budeme pracovat na tom, aby letos padla,“ slibuje šestadvacetiletý mladík.

Domů se vrátil minulý týden z dlouhého putování, závody seriálu mistrovství Evropy ho zavedly do Španělska a Portugalska. Loni tam zažil nepříjemnou nehodu, po které museli mechanici rychle dávat jeho prototyp Ligier JS53 EVO 2 dohromady, aby se mohl doma předvést.

„Letos je atmosféra rozhodně lepší a máme víc času na přípravu. Také počasí vypadá nadějně, takže chceme začít tam, kde jsme loni skončili,“ plánuje. Trať zná dokonale, navíc se bude moct spolehnout na podporu přátel.

„Ať přijde co nejvíc lidí a fandí, je to pro nás podpora, když je vidíme podél trati. A pak ať se za námi staví v depu pro kartičky, plakáty nebo si prohlídnout auto,“ zve Trnka.

Šternberk se znovu na jeden den stane hlavním městem českého motorsportu, dorazí tisíce fanoušků a oba šternberští piloti nezastírají, že závod na domácí trati Ecce Homo je pro ně výjimečný.

„Když někdy sjíždím z kopce dolů a ještě se závod povede, tak mám slzy v očích za tu podporu lidí. Fanoušci jsou povolený doping a všechny tam rád uvidím, ať už fandí mně nebo komukoliv jinému,“ přiznává Janík.