Majitelem vysněného objektu se Kubálek stal předloni v září. Nicméně kousek od domu mu má vyrůst most připravovaného obchvatu, jeden z pilířů by měl stát přímo na zahradě, navíc hned vedle historického skleníku. Proto by rád trasu změnil.
Jenže Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) něco takového odmítá a zahájilo vyvlastňování. O obchvatu Šternberka, který by jednou měl převádět dopravu kolem města, byl přitom informován. Trasa je v územním plánu 30 let, věřil však v její posun.
Budu dělat vše, co je v mých silách, nevzdávám se, nikdo se mnou nepohne. ŘSD? Slušnost nula, s tím se nedokážu ztotožnit.