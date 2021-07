Neočkované štěně od pochybného prodejce záhy uhynulo, případů přibývá

Jak policie nyní informovala, žena koupila štěně na konci května, kdy za něj při předání ve Šternberku zaplatila pět tisíc korun.

„Fenku si odvezla domů, bez jakýchkoliv dokladů, očkovaní a čipu, ale s tím, že zvíře mělo být řádně odčerveno,“ popsala policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Štěně ale záhy začalo mít zdravotní problémy. Veterinář, ke kterému ho žena odvezla, konstatoval parvovirózu, což je silně nakažlivé virové onemocnění, které se nejčastěji projevuje silným krvavým průjmem a zvracením, u velmi malých štěňat ale může také postihnout srdce či způsobit náhlou smrt. Zvířata s řádnou péčí jsou proti němu ale očkována.

Zvěrolékař navíc majitelce sdělil, že informace o odčervení štěněte byla nepravdivá. Když posléze pes uhynul, rozhodla se žena, kterou snaha zvíře zachránit stála dalších více než tři a půl tisíce korun, znovu spojit s prodávajícím a žádat náhradu škody. Ten s ní ale vzápětí přestal komunikovat a posléze už nebylo možné se s ním spojit.

„Případ policisté vedou jako přestupek proti majetku a přestupek související se zákonem o veterinární péči,“ doplnila Zajícová.

Pochybné prodejce se zatím nedaří zastavit

V regionu nejde v posledním roce zdaleka o ojedinělý případ. Vše nasvědčuje tomu, že zde operuje skupina pochybných prodejců psů, která v uplynulých měsících využívala i toho, že si lidé trávící kvůli koronavirovým omezením více času doma zatoužili pořídit domácího mazlíčka.

„Trestních oznámení bylo už určitě přes třicet a chodila z celé republiky. Původně jsme předpokládali, že se bude jednat o nelegální pěstírnu nebo odchovnu psů, to se nepotvrdilo,“ uvedl nedávno pro Českou televizi vedoucí krajského oddělení hospodářské kriminality Jiří Kubák.

Štěňata jsou nabízena přes inzerát a poté předána na ulici, nejčastěji ve Šternberku či Uničově. Kromě toho, že se leckdy následně ukáže, že nejde o slíbená plemena, ale o různé křížence či plemeno zcela jiné, začnou mít psi záhy zdravotní problémy způsobené špatnou péči. V lepším případě pak následuje drahá a dlouhá léčba, v tom horším uhynutí.

Nepoctivé prodejce se zatím nedaří zastavit. Policie ani veterinární správa zatím neodhalili, že by zvířata pocházela z množíren, kde by žila ve špatných podmínkách, díky čemuž by bylo možné viníky stíhat za týrání zvířat. Vše tak v případě jednotlivých přistižení končí obvykle jen udělením pokut za to, že psi nejsou očipovaní a nemají povinné očkování.