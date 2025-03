Průjezd Šternberkem zkomplikují opravy průtahu. Čekejte kolony, varují silničáři

Staveniště vytyčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) od příjezdu z Olomouce do Šternberku po okružní křižovatku ulic Nádražní, Olomoucká a Jívavská. Rozdělené bude na dva úseky a to od začátku města po ulici Věžní a od ulice Věžní k okružní křižovatce.

Do prvního zmíněného úseku se stavební firma pustí v termínu od 17. března do 7. května za částečného omezení provozu, kdy průjezd vozidel bude možný kyvadlově po neopravované části vozovky. Poté bude dva dny silnice zcela uzavřena a následovat bude od 10. do 25. května opět částečná uzavírka.

Oprava druhého úseku se od 17. března do 8. dubna neobejde bez úplné uzavírky. „Ta se nebude týkat dopravní obsluhy, které bude povolen vjezd v úseku od křižovatky s ul. Blahoslavova po křižovatku s ul. Generála Eliáše,“ nastínil mluvčí olomoucké správy ŘSD Miroslav Mazal.

Lidé z okolních domů tedy budou mít možnost po dohodě s investorem stavbou projet. V termínu 9. až 10. dubna ovšem bude silnice zcela uzavřena mimo vozidel stavby. Poté bude do 25. května následovat už jen částečná uzavírka.

Po průtahu projede přes 17 tisíc aut denně

„ŘSD se bude snažit co nejméně omezit dopravní napojení průmyslových areálů a obchodního centra. Varianta kompletní uzavírky umožní kvalitnější opravu v kratším čase,“ uvedla na svém webu šternberská radnice.

ŘSD upozornilo, že během dopravních omezení je nutné počítat s kolonami. Práce bude provádět společnost Kareta, která z celkových čtyř nabídek předložila nejnižší cenu 17,8 milionu korun.

„Úsek dlouhý zhruba 1,6 kilometru pokryjeme rovným asfaltem, usadíme nové obruby a dále se zaměříme na bezpečnostní prvky jako jsou svodidla či směrové sloupky. Součástí smlouvy je také revize odvodnění a doplnění dopravního značení včetně úprav okolí frekventované komunikace,“ nastínil Mazal.

„Rozsah opravy vychází z nezávislého diagnostického průzkumu, jenž potvrdil přítomnost nežádoucích jevů ve formě trhlin, hrbolů, koroze a vyjetých kolejí způsobených provozem na úrovni průjezdu více než 17 tisíc aut všech kategorií denně, což je údaj z posledního sčítání v roce 2020,“ dodal.