Šternberk krotí problémové domy, noví nájemníci nedostanou dávky na bydlení

4:53 , aktualizováno 4:53

Na několika místech ve Šternberku začala platit nová vyhláška. Pět domů nechala radnice označit jako „oblast se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů“. V praxi to znamená, že nájemníci, kteří by se chtěli do některého z domů nově přistěhovat, nebudou mít nárok na příspěvek na bydlení. Stávajících by se to ale týkat nemělo.