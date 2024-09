Z nebezpečného odpadu zůstane jen teplo. Nemocnice vybudovala sterilizační linku

Nová sterilizační linka a kogenerační jednotka ve Fakultní nemocnici Olomouc sníží náklady, ale dodá ji i vyšší energetickou nezávislost a efektivitu. „Mohou to být použité obvazy, gázy, jednorázové ochranné rukavice či obleky, nebo dokonce prázdné krevní vaky,“ oznamuje vedoucí ekologie a vodního hospodářství FNOL Jaroslav Svozil.

V lince se naopak nemohou sterilizovat ostré kovové předměty, tedy jehly z injekčních stříkaček nebo hlavičky skalpelů.

„Množství tohoto zdravotnického odpadu je ale v rámci celku malé. Za rok se jej vyprodukuje jen pět až šest tun, zatímco infekčního odpadu až 900 tun,“ vyčísluje Svozil.

Kromě sterilizační linky vznikla v nemocnici také kogenerační jednotka, která bude vyrábět elektřinu na její provoz. Zároveň bude dodávat teplo do nemocničního areálu, kde pokryje až dvacet procent spotřeby.

Odveze se speciálním vozidlem

Propojení kogenerační jednotky a sterilizační linky na zdravotnický odpad je podle FNOL mezi nemocnicemi v Česku první svého druhu. Oba projekty vznikly ve spolupráci s firmou Veolia Energie, která odpad po sterilizaci využije v moderním multipalivovém kotli v Přerově k výrobě tepla.

„Nemocnice díky tomu do svého rozpočtu ročně získá 3,8 milionu korun,“ sděluje ředitel společnosti Karel Vrbka.

„Nakládání se zdravotnickými odpady je velmi specifickou oblastí s mnoha úskalími při sběru, manipulaci, přepravě a odstraňování. S Veolií jsme našli ekologicky i ekonomicky výhodnější cestu bezpečné likvidace odpadu i jeho energetického využití v regionu. Vlastní výroba elektřiny je pro nás neméně důležitá, čili těch přínosů je hned několik,“ vyzdvihuje ředitel FNOL Roman Havlík.

Odpad vzniklý v nemocnici se běžně odváží do spaloven. Teď se ale bude ukládat do označených košů, které budou převáženy do venkovních červených kontejnerů. Ty poté odveze speciální vozidlo, díky čemuž se sníží přímý kontakt personálu s nebezpečnými látkami.

Než se odpad dostane do nové linky, musí se nejdřív rozdrtit. Pak se pomocí páry v řádu desítek minut při téměř 140 stupních Celsia sterilizuje. „Takto zpracovaný odpad se ihned odveze k výrobě tepla do Teplárny Přerov,“ přibližuje obchodní ředitel Veolie Jakub Tobola.

Projekt nemocnici přinese kromě financí i snížení objemu emisí oxidu uhličitého, a to o víc než devět tisíc tun ročně. „Je potřeba se posouvat dál a postupně využívat více alternativních zdrojů paliv,“ podotýká manažer projektu Otakar Vénos.