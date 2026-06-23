Nehoda se stala na silnici nedaleko obcí Štěpánov a Chomoutov, kde strom spadl na přední část osobního vozidla a zdemoloval ji.
„Zraněného řidiče si převzala zdravotnická záchranná služba. Silnice je v obou směrech uzavřena,“ uvedla Balážová.
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Hasiči mohutný kmen rozřežou na menší částí, dřevo poté odklidí z vozovky. „Budeme asistovat odtahové službě,“ dodala Balážová.
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