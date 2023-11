Děti kvůli stávce vyrazily místo školy ke koním, rodiče řeší náhradní program

Zavřená škola překvapila rodiče například v malé obci Tršice na Olomoucku. O zapojení do stávky škola informovala na svých webových stránkách s tím, že provoz mateřské ani základní školy nemůže zajistit kvůli všem zaměstnancům zapojeným do stávky, a přerušuje proto provoz.

„V tento den bude ZŠ i MŠ uzavřena, stejně tak bude uzavřena i školní jídelna, která nebude vařit ani pro cizí strávníky,“ píše na webu ředitelka školy Andrea Teplá.

Rodičům dětí mladších devíti let doporučila, že mohou požádat svého zaměstnavatele o výkon práce na dálku, tzv. home office, pokud to umožňuje povaha jejich práce. Podobně jako ta tršická zavřely i okolní školy a školky v Doloplazech či Přáslavicích.

„Samozřejmě kdo tu možnost měl, ten si home office domluvil a zůstal s dětmi doma. Já jsem bohužel tu možnost neměla a dlouho dopředu nasmlouvanou práci jsem zrušit nemohla,“ popisuje maminka dvou malých dětí Kateřina.

„Starší syn nakonec skončil na hlídání u babičky a mladší dceru mi pohlídá kamarádka, která je na mateřské dovolené a její dcerka je kvůli zavřené školce také doma,“ doplnila.

Hurá na koně

Podobný problém musela řešit i Pavla Čerstvíková z Hostkovic na Olomoucku. Pro své dva kluky nakonec vymyslela náhradní program a nabídla ho i dalším rodičům, kteří projevili zájem. Na narychlo uspořádané soustředění u koní v Jezdeckém areálu Konírna v Doloplazech na Olomoucku se jí nakonec nahlásilo šest dětí nejen z okolí, ale i z Přerova či Olomouce.

„Budeme tu od 8 do 16 hodin a po úvodním seznámení, kdy si řekneme, co a jak, půjdeme jezdit. V plánu je také péče o koně či pravidelné činnosti ve stájích a po obědě si vyjedeme do přírody nebo si něco vyrobíme ve výtvarné dílničce. Je to taková alternativa, aby děti kvůli zavřeným školám neseděly doma,“ přibližuje provozovatelka areálu.

Naopak rodiče, kteří nahlásili své děti do Mateřské školy v Suchonicích či Dětské skupiny Sýkorky ve Vacanovicích na Olomoucku, žádnou změnu v každodenním režimu nepocítili.

„Se stávkou souhlasíme, ale máme otevřeno. Zavřít školku, to bychom rodičům ani dětem neudělali,“ uvedla ředitelka suchonické školky Lucie Smékalová.

Tři jídla je moc

To, jaké problémy mohla dnešní stávka rodičům způsobit, si uvědomuje i Hana Fantová, vedoucí odboru školství Magistrátu města Olomouce.

„Obrátila se na mě jedna maminka, že neví, jak to řešit, a je mi jasné, že takových bude víc. Školy své zapojení do stávky měly rodičům nahlásit co nejdříve, aby se podle toho mohli zařídit,“ uvedla Fantová.

Problém vnímá také tam, kde stávkují provozní zaměstnanci a jídelny. Některé školky tak podle ní musely zavřít i proto, že nedokázaly malým dětem zajistit adekvátní stravu.

„Na základní škole nahradit jeden oběd studeným balíčkem, to si umím představit. Ale nahradit takto malým dětem tři jídla, to už vnímám jako problém,“ zdůraznila.

Svačiny místo oběda si tak museli donést například žáci Základní školy na Náměstí Svobody v Olomouci-Holici, kde zavřela jídelna. Zařízení školního stravování a všech devět školních jídelen, které pod něj spadají, zavřelo také v Přerově.