Největší protest. Zapojení většiny škol v kraji do stávky překvapilo i odboráře

Plány se podle vedení škol zatím většinou setkávají ze strany rodičů s pochopením, přestože se protest nejvíc dotkne právě jich, neboť musí pro děti vymyslet náhradní program.

Podporu vyjadřují třeba prostřednictvím petice, jež vznikla v Olomouci. Aktuálně má podle organizátora Marka Mádra přes tisícovku podpisů a v den stávky by měla putovat přímo k ministrovi školství.

Konečný počet škol zapojených do stávky překvapil i odbory, podle nich jde o největší protest za poslední dobu.

„Zapojily se všechny školy, absolutně však převažují menší venkovské mateřské a základní školy. Je to nezvyklé, protože tato zařízení většinou mají vazbu na obyvatele dané obce a do stávek se nehrnou. Tentokrát však šlo vše stranou a zavírají,“ uvedla Eva Hrdličková, předsedkyně krajského školského odborového svazu.

Zapojí se 53 procent škol a 60 procent školek

Průběžný stav podle ní ukazuje, že z více než tří stovek škol a školských zařízení zapojených do stávky je mateřinek zhruba 60 procent a základních škol přibližně 53 procent. Naprostá většina z nich zůstane v pondělí úplně zavřených.

„Omezování provozu je spíše výjimkou a týká se případů, kdy má škola více pracovišť a na jednom zajišťuje provoz na prvním stupni formou hlídací služby nebo nezavře třeba školní družina,“ vysvětlila Hrdličková. O svém chodu během stávky by každopádně měla rodiče každá škola informovat nejpozději dnes.

Podle informací z krajského úřadu je v regionu přes 300 základních škol a 107 krajských příspěvkových organizací.

„Máme hlášeno, že z celkem 80 středních škol, gymnázií a speciálních škol zřizovaných krajem se do stávky zapojí zhruba 50 zařízení, jež zavřou nebo omezí provoz,“ nastínil krajský radní pro školství Aleš Jakubec (za TOP 09 v rámci koalice Spojenci).

Zřizovateli tří stovek základních škol a mateřinek v regionu jsou obce a města. Podle informací z Magistrátu města Olomouce zapojení do pondělní stávky zatím ohlásily tři desítky škol a školek.

„Z toho dvanáct škol zavře úplně a třináct bude otevřených. Šest zařízení omezí provoz jen částečně,“ shrnula Hana Fantová, vedoucí odboru školství. Některé mateřinky jsou podle ní nuceny zavřít proto, že stávkují i provozní zaměstnanci a jídelny, a školky tak nedokážou zajistit dětem stravu.

Děti by někde zůstaly bez oběda

V Prostějově se podle náměstka primátora Miloše Sklenky do protestu zapojí desítka škol a školek a rovněž Reálné gymnázium a základní škola Otto Wichterleho. „Vedení města stávku podporuje. Je nemyslitelné, aby měla například kuchařka 19 tisíc hrubého,“ podotkl náměstek.

24. listopadu 2023

V Přerově zavře kromě jedenácti škol a školek i všech devět školních jídelen spadajících pod Zařízení školního stravování. Část dětí zůstane bez oběda, jinde jim ho zajistí jinak.

„Pět základních škol bude uzavřeno včetně školních družin, jsou mezi nimi i školy U Tenisu a Hranická, které ale mají na daný den objednané divadelní představení, takže přes 150 dětí odjede do divadla,“ přiblížila Romana Pospíšilová, vedoucí odboru sociálních věcí a školství přerovského magistrátu.

„Z dvaceti pracovišť mateřských škol se do stávky zapojí celkem šest, dalších čtrnáct mateřinek stávkovat nebude,“ dodala.

Kvůli zavřeným vývařovnám se tak stávka dotkne i škol, které zůstanou otevřené. „Pro děti bude muset být stravování zajištěno jiným způsobem. Víme, že některé mateřské školy objednají oběd od jiného dodavatele nebo nakoupí již hotové jídlo studené kuchyně,“ doplnila Pospíšilová.

Seniorů z Přerova a okolí se však stávka na rozdíl od školáků nedotkne. „Pro Sociální služby města Přerova budeme normálně vařit, jde o bezmála pět set obědů, které seniorům rozváží pečovatelská služba. Ti své obědy dostanou,“ informovala pracovnice školní jídelny Velká Dlážka v Přerově.

Protestovat se bude i dnem otevřených dveří

Nezvykle se zapojí do stávky i ZŠ a MŠ Svatoplukova v Olomouci, která protest podporuje, ale budovu nezavře. Místo toho plánuje den otevřených dveří. Podle ředitele školy Jiřího Vymětala se sice mluví o platech, jde však i o něco jiného.

„Jako inkluzivní škola máme spoustu asistentů, tandemových vyučujících a nesmírně bychom utrpěli,“ zdůraznil.

Konkrétně pro tuto školu by navrhované úspory znamenaly úbytek zhruba dvou třetin asistentů pedagoga a dvou učitelů. „Na jednoho dospělého by bylo zpátky třicet žáků ve třídě a vše, co jsme dosud pracně budovali a z čeho nyní sklízíme plody, tedy především individuální přístup ke každému žákovi, by se stalo minulostí,“ předestřel.

Stávku tak škola podpoří, ale budovu nezavře, naopak otevře dveře všem, kteří se chtějí přesvědčit o smyslu tandemové výuky a nepostradatelnosti každého, kdo zajišťuje chod školy.

„Pozvali jsme především ty, kteří mohou něco rozhodnout, účast potvrdili již tři olomoučtí poslanci, z ministerstva školství se však zatím nikdo neozval,“ uzavřel Vymětal.

Klid v souvislosti se stávkou hlásí velké podniky a zaměstnavatelé, které MF DNES oslovila. Třeba v olomoucké fakultní nemocnici má chybět pouze několik sester, též ve strojírenské firmě ZLKL si kvůli dětem vzalo volno jen pár zaměstnanců.