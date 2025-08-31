Rodiče, kteří se bojí o jejich bezpečnost, by raději i nadále využívali dlážděnou a asfaltovou cestu přes říčku Oskavu. Klíčovou spojnici, kterou procházejí nejen školáci, ale i lidé mířící do města na nákupy, k lékaři nebo za službami, však nechal starosta města kvůli havarijnímu stavu mostu zavřít.
„Vůbec to nechápeme. Kvůli zavřené lávce teď všichni lidé z Liboše, Huzové, Krnova a Hnojic budou muset přes staveniště, kde nejsou chodníky ani cesta, jen hrubý makadam, a každý den tam do půl páté pracuje těžká technika. A tudy budou i moje děti od září chodit do školy,“ zlobí se jedna z maminek.
„Už v roce 2022 jsme dostali doporučení lávku okamžitě uzavřít, což však bylo nemyslitelné, protože víme, jak je pro občany Liboše důležitá.“