Potíže s digitalizovaným stavebním řízením pokračují, Olomouc se bojí o dotace

Nový stavební zákon, jehož velkou změnou je digitalizace stavebního řízení, platí od července. Prvotní problémy však nezmizely.

„Chybí důležité funkcionality, správné nastavení přístupů a rolí i provázanost s dalšími registry či systémy. A dokonce i logická kontrola zadaných informací. Vidíme též bezpečnostní rizika. Postupně hledáme cestu, ale často je to takový hokus, pokus, omyl,“ popsala vedoucí stavebního odboru olomouckého magistrátu Ludmila Marková.

Úředníci upozorňují, že se jim mimo jiné nedaří dostat při vyřizování žádostí k dalším krokům, protože systém je nechce pustit.

„S technickou podporou jsme v čilé komunikaci, ale téměř měsíc od spuštění zatím nenastal zásadní posun. Systém stále neumožňuje efektivní práci,“ dodala Marková.

Vedoucí stavebního odboru v Prostějově Jan Košťál zase upozornil, že systém nevyplňuje předepsané formuláře zadanými údaji, vzorové texty nelze upravit, vytvořené dokumenty nejdou vymazat a nahradit jinými. Výsledkem jsou zpoždění. Košťál zmínil i příklad dokumentu předaného k odeslání, který se nepodařilo doručit ani po týdnu.

Lidé kvůli obavám zahltili úřady žádostmi

Situaci znesnadňuje také skutečnost, že lidé měli ze zavádění novinky obavy, a snažili se proto své žádosti podat ještě v červnu, aby byly vyřízeny „postaru“. V Zábřehu jich evidovali pět set, v Prostějově osm set, v Olomouci na dva tisíce. Jde přitom o násobně větší počty, než je v daném období obvyklé.

„Tímto se vám velmi omlouváme za případné komplikace, které jsme nezpůsobili, ale věříme, že situaci se ministerstvu pro místní rozvoj podaří v rozumném čase napravit,“ píše zábřežský městský úřad na svém webu žadatelům. Samotné město podle mluvčí Lucie Mahdalové se svými stavbami problémy nemá.

Nové digitální stavební řízení Cílem digitalizace stavebního řízení je podle státu zkrácení povolování staveb a zjednodušení práce úředníků na stavebních úřadech. Díky tomu mají stavebníci získat veškerá povolení a vyjádření online.

Jelikož systémy jsou napojené na databáze státu, uživatel nemusí vyplňovat formuláře a má mít aktuální přehled o stavu řízení.

První měsíc provozu však odhalil četné nedostatky. Podle kritiků nemělo ministerstvo pro místní rozvoj systém v takové podobě vůbec spouštět. Resort průběžně pracuje na nápravě.

V odlišné situaci je Olomouc. „Na ministerstvu asi zapomněli na to, že i města staví a potřebují stavební povolení a kolaudační rozhodnutí. V tuto chvíli se nám ani nedaří do portálu stavebníka přihlásit jako organizace, tedy město, neboť to mohou pouze fyzické osoby přes bankovní identitu,“ zlobil se v pondělí na resort místního rozvoje investiční náměstek primátora Miloslav Tichý (ANO).

V případě zpoždění u stavebních povolení nebo kolaudací přitom hrozí potíže s dotacemi.

„Zpackaná digitalizace stavebního řízení tak může ohrozit investiční projekty města, jež jsou nyní ve fázi projektové přípravy a které jsou spolufinancovány z národních nebo evropských dotací,“ varoval Tichý.

Jde například o kreativně edukační centrum Moravského divadla Olomouc, připravovanou rekonstrukci pavilonu H ve Smetanových sadech, z nějž má být nová dětská skupina, či parky na Lazcích a u Androva stadionu. Společné mají projekty kromě vysoké podpory i to, že v jejich dotačních podmínkách jsou dané termíny dokončení, tedy kolaudace.

Primátor chce jednat o výjimce

Na specializované centrum při divadle má jít z Národního plánu obnovy přibližně 38 milionů korun.

„Podmínky dotací jsou tak napjaté, že pokud se stavební řízení zpozdí o čtrnáct dní či měsíc, může být projekt ohrožen. Obrátíme se na ministra kultury, zda by šlo vyjednat výjimku aspoň o pár měsíců,“ řekl primátor Miroslav Žbánek (ANO).

Další žádosti o dotace Olomouc chystá, třeba na tréninkový zimní stadion. Náměstek Tichý připomněl, že v tomto případě bude Národní sportovní agentura požadovat vydané pravomocné stavební povolení. Zpoždění mohou investice ohrozit nebo výrazně prodražit.

Ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti) před víkendem informoval, že programátoři informační systém aktualizovali.

„Vám, kdo pracujete na stavebních úřadech a dotčených orgánech, patří velký dík. Možná to tak někdy nevypadá, ale s dodavateli pozorně nasloucháme – naším cílem je dodat to, co od aplikace potřebujete,“ napsal dále na sociální síti X.

Ministerstvo aktualizuje portál stavebníka a informační systém stavebního řízení zhruba každé dva týdny.

„Nejzávažnější opravy nasazuje s dodavatelem do několika dní. Plánovaný vývoj a rychlé úpravy podle požadavků uživatelů pokračují současně ve dvou větvích,“ sdělil mluvčí resortu Petr Waleczko. Některé úpravy jsou naplánované v srpnu, další do konce roku.