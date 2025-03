U Hustopečí budují podzemní bariéry a čerpají benzen z jezera. Ryby snad přežijí

Netradiční nehodu vyšetřovali šumperští dopravní policisté v Rapotíně. Tam totiž zazmatkoval řidič, který sjížděl ze silnice po příjezdové cestě k parkovišti restaurace Rest While. Za pomalé jízdy...

Mladík z Moravy, který od poloviny loňského roku čelí obvinění kvůli nenávistným útokům vůči menšinám prostřednictvím sociálních sítí, byl nově obviněn také za to, že si opatřoval chemické látky na...

Už v úterý vpodvečer zazní úvodní hvizdy prvních zápasů play off ve volejbalové extralize. Hráčky Přerova půjdou do vyřazovací části se zajímavou posilou – Annou Pospíšilovou, která se v aktuálním...

Vesnici sužuje dědictví toxické skládky, lidé mají ve studnách jedovatou vodu

Je to už devět let, co z Nasobůrek na Olomoucku zmizela skládka a s ní i sto tisíc tun jedovatých odpadů. Karcinogeny v podzemí však zůstávají a kontaminovaly studny. Místní lidé z nich nebudou moci...