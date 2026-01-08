Závady na komínech a fasádách odhalí dron strážníků, službu nabízejí lidem

Nevšední nabídku výškového dohledu stavu soukromých nemovitostí pomocí dronu pro zájemce z řad obyvatel města nově nabízí městská policie Šumperk. Organizace si letoun pořídila v rámci preventivního projektu. Důvodem jsou množící se případy, kdy narušené materiály z nemovitostí padaly na ulici.
Může jít například o precizní kontrolu komína, popraskané omítky ve vyšších polohách, krytiny na střechách, ale také dalších prvků v nepřístupných místech, jejichž nedobrý stav může ohrožovat bezpečnost v ulicích.

Podobnou službu nikde jinde v republice městští policisté neposkytují. „V posledních měsících jsme řešili hned tři případy, kdy ze střechy nebo fasády domu spadl uvolněný materiál,“ sdělil šéf šumperských strážníků Martin Pelnář.

„Naštěstí se vše obešlo bez zranění, ale kvůli bezpečnosti lidí jsme se rozhodli nabídnout vlastníkům nemovitostí zajištění vizuální kontroly fasád, říms, komínů či střech prostřednictvím našeho nového dronu,“ upřesnil Pelnář. Služba je bezplatná a lidé o ni mohou požádat na e-mailu městské policie Šumperk.

Defibrilátor nepomohl. Muži se zástavou srdce zachránila život dvojice strážníků

Zájemci už se prý ozvali. Vybraní strážníci absolvovali potřebný kurz a složili zkoušky na úřadu pro letectví. Pak cvičili s dronem na místech mimo zástavbu. Teprve nyní mohou stroj pouštět také v centru 25tisícového města. Ale využijí ho i jinde.

„Spolupracujeme také s Lesy města Šumperka, kterým děláme monitoring, a příští rok se u lesů zapojíme i do projektu Srnčata,“ zmínil Pelnář iniciativu, která v době senoseče zachraňuje mláďata volně žijících zvířat.

Šéf strážníků se zároveň vrátil k událostem, při nichž stavební materiál dopadl z výšky na zem. „Stalo se to na frekventovaných místech, na Hlavní třídě a v Radniční ulici. Kdyby se v kritickém místě někdo vyskytoval, mohlo dojít k vážným úrazům,“ poukázal.

Město Šumperk

I proto si místní novou službu pochvalují. „Zastávám sice názor, že za svou nemovitost a její stav by měl nést odpovědnost majitel, ale tuhle pomoc považuji za užitečný projekt, protože ne vše se dá zajistit. Dron umožní opravdu precizní kontrolu,“ má jasno Miroslav Mitrofan, který v centru Šumperku vlastní historický dům.

Podle Pelnáře se však dá očekávat, že službu využijí především senioři, kteří nemají dost peněz na průběžné opravy. „Kdo má obavy, že by mohlo z jeho nemovitosti hrozit nějaké nebezpečí, může se na nás obrátit. Provedeme podrobné snímkování nepřístupného či obtížně přístupného místa. S využitím obrazového materiálu potom vlastník může cíleně vyhledat řemeslníka a místo opravit,“ nastínil ideální postup Pelnář.

Je to služba budoucnosti, míní odborníci

Šéf šumperské městské policie podotkl, že nový projekt je dalším příspěvkem k celé soustavě opatření zajišťujících bezpečnost ve městě. „Prevence je už dnes velkou částí naší práce,“ podotkl.

Šumperští strážníci pravidelně kontrolují například stav dětských hřišť, pořádají přednášky pro školy, nově zajistí také výuku dětí na dopravním hřišti. Teď tedy přibyl ještě kontrolní letoun a jeho „nasazení“ ve městě.

Za byty a kulturní dům dá město miliardu. Šumperk chystá obří projekty

Radnice si svou policii pochvaluje. „Dron je další krok v rámci dlouhodobého úsilí strážníků poskytovat lidem co nejširší bezpečnostní servis a aktivně přispívat k ochraně veřejného prostoru. Tuhle nabídku pro veřejnost k rozličným účelům považujeme za velmi užitečnou službu, která zcela jistě bude hojně využívána,“ poznamenala mluvčí šumperské radnice Jana Kaněvová.

Novou dronovou službu chválí i Svaz měst a obcí České republiky. „Jde o poměrně inovativní nabídku, očekávám, že do budoucna velmi využívanou. Dron umožní záběry, které odhalí z blízkosti daleko víc než pouhý pohled ze země. Navíc může i tam, kam se člověk dostává jen velmi obtížně, takže služba bude užitečná zejména u členitých historických objektů,“ řekl místopředseda Svazu měst a obcí České republiky Pavel Drahovzal.

