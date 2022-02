Začínající podnikatelé či tvůrci se mohou lidem předvést v obchodním centru

Projekt nazvaný Šantovka Star(t)s začal tento měsíc a každý týden se lidé mohou seznámit s novým konceptem. Místo v obchodním středisku nabízí možnost setkávání, probírání zkušeností nebo představení své práce prostřednictvím ukázek či workshopů. Každý měsíc se přitom návštěvníci mohou těšit na jiné téma.

„Začínáme v únoru měsícem technologií, pokračuje měsíc tvorby a poté se návštěvníci mohou těšit například na měsíc bydlení, řemesel, překvapení a podobně,“ nastínila manažerka projektu Eva Sovová.

V showroomu se bude každý projekt prezentovat zpravidla od pondělí do neděle, vždy od 13 do 19 hodin.

„Dalším benefitem je i zajištění propagace a marketingu dané značky či produktu v marketingových sítích galerie a sdílení prostřednictvím virtuálních sítí,“ doplnila Sovová.

Startupy musí mít české kořeny

Mezi prvními, kteří se v nových prostorách dočasně zabydlí, budou příští týden nadšenci ze startupu Swopi. Svou digitální vizitku, která slouží pro online předávání kontaktních údajů, zatím prezentovali pouze online.

„Myslíme si, že je to skvělá příležitost přejít z online do offline světa. Z možnosti vyzkoušet si prodej v obchodním centru jsme nadšení. Zjistíme tak, jestli by se nám třeba do budoucna vyplatilo otevřít kamenný obchod, o čemž již delší dobu přemýšlíme,“ svěřil se zakladatel projektu Swopi Ondřej Malík.

Startupy se mohou přihlásit přes web projektu. Důležitou podmínkou pro schválení jejich prezentace je, že se jedná o český produkt nebo za ním stojí český zakladatel.

„Myslím, že šanci má úplně každý. Doporučuji proto, aby lidé neváhali a vyzkoušeli to. Regionální omezení nemáme, jsme otevřeni všem,“ vybízí Sovová.