Začali proto přemýšlet, jak umožnit dlouhodobé sledování EKG z domova a výsledky během několika minut zpřístupnit pacientovi i jeho lékaři.
O čtyři a půl roku později má Kardi Ai za sebou více než šest tisíc uživatelů, působí v několika evropských zemích a nyní vstupuje na indický trh. „Chceme se posunout od detekce k predikci,“ přibližuje v rozhovoru další ambice společnosti její generální ředitel Vlastimil Hrabal.
Kardi Ai před několika dny vstoupila na indický trh. Co se pro firmu tímto krokem změnilo?
Indie je pro nás klíčový trh pro letošní a příští rok. Máme místního distributora a prošli jsme schvalovacím procesem indického regulátora, který nám na základě evropské certifikace povolil produkt do země dovážet. Na trhu pracujeme už zhruba dvanáct měsíců. Máme za sebou první jednání s nemocnicemi i doporučení lékařů, jak produkt pro indický trh přizpůsobit. Momentálně přes distributora zpracováváme první objednávky nemocnic.
Jak se systém dostane ke konkrétním pacientům?
Náš distribuční model vede přes nemocnice. V Indii do něj navíc vstupuje distributor, který má vlastní smlouvy s nemocnicemi či soukromými kardiologickými ambulancemi. Přes ně se produkt dostane k uživateli. Koncem září jsme měli oficiální start v Hajdarábádu. Má zhruba sedm milionů obyvatel a asi 700 kardiologů, takže je pro start našeho byznysu vhodný. Až tam nastavíme distribuční model, chceme se rozšiřovat do dalších částí Indie.
Proč jste si pro velkou mimoevropskou expanzi vybrali právě Indii?
Indický trh znám, protože jsem tam čtyři roky žil. Zároveň jsou tam velkým problémem kardiovaskulární onemocnění. Přispívá k tomu prostředí, životní styl, obezita nebo stres. I samotná doprava může znamenat, že 15 kilometrů jedete hodinu. To všechno jsou faktory, kvůli kterým nám Indie připadala pro náš produkt vhodná. Současně nám díky počtu obyvatel a množství lidí s kardiovaskulárními problémy umožňuje produkt rychle škálovat.
Jak náročné bylo pro firmu s kořeny v Olomouci na takový trh proniknout?
Musíte od začátku myslet globálně. Indický trh je složitý a není mnoho českých firem, které se tam vydávají. Pro nás byla zásadní evropská certifikace, na jejímž základě jsme mohli požádat o indické schválení. Evropská certifikační dokumentace měla zhruba 4 500 stran. Musíte z ní vybrat potřebné věci, odpovídat na dotazy regulátora a vše připravit ve formě, kterou akceptuje. Běžně je to proces zhruba na dvanáct měsíců, nám se jej podařilo zvládnout přibližně za čtyři.
Čím si tak rychlý proces vysvětlujete?
I tím, že náš produkt momentálně nemá na trhu dlouhodobého monitoringu přímou konkurenci. Podle nás neexistuje jiná neinvazivní metoda dlouhodobého monitoringu, která by byla srovnatelná s naší. Regulátorovi jsme dokládali i význam produktu a také díky tomu se schvalování podařilo urychlit.
V Indii jste čtyři roky žil. Jsou tamní způsob podnikání a pracovní kultura výrazně odlišná od evropské?
Určitě. Pracovní den začíná později než v Evropě, běžně kolem desáté. Velkou roli hraje úcta ke starším lidem a ve firmách je výraznější vztah nadřízenosti a podřízenosti. Zaměstnanci často nechtějí nadřízeného zklamat, takže vám ne vždy otevřeně řeknou, co se ve skutečnosti děje. Musíte se k tomu dostat dalšími otázkami. Jinak tam funguje i čas. Když vám někdo řekne „dvě minutky“, může to znamenat půl hodiny, čtyři minutky klidně hodinu. Na druhou stranu je velmi pozitivní loajalita lidí. Když dobře sestavíte tým a zaměstnanci vidí, že se od vás mohou něco naučit a kariérně se posouvat, dokážou být velmi loajální.
|
Krutá diagnóza. Rodiče mysleli, že dceru trápí zoubky, té ale selhávalo srdce
Jak bude Kardi Ai v Indii placené?
Stejně jako v České republice nabízíme produkt na tři, šest, nebo dvanáct měsíců. V Indii bude dražší kvůli dovozním clům, distributorovi a maržím nemocnic. Indický zdravotnický systém je navíc postavený tak, že většinu nákladů si hradí pacient, takže i náš produkt si zpočátku bude platit sám. Budeme hledat cesty, jak ho dostat do pojištění, ale to je paralelní proces.
Jak vlastně samotný systém funguje?
Jde o dlouhodobý monitoring EKG s detekcí srdečních arytmií na tři, šest, nebo dvanáct měsíců. Řešení kombinuje hrudní pás Polar H10, který snímá jednosvodové EKG, a mobilní aplikaci Kardi Ai. Po ukončení měření umělá inteligence během zhruba pěti minut projde celý záznam, hledá různé typy arytmií a případný nález popíše a vyhodnotí jeho závažnost.
Co potom vidí pacient?
V aplikaci se mu zobrazí semafor. Zelená znamená, že jsme arytmii nezachytili. Žlutá upozorňuje na nález, který je potřeba dále sledovat, a pokud se opakuje, navštívit lékaře. Oranžová znamená, že doporučujeme vyhledat lékaře co nejdříve. Uživatel si může stáhnout certifikovanou zprávu. Pokud si Kardi Ai pořídí prostřednictvím spolupracující nemocnice nebo lékaře, výsledky se objeví také v lékařském rozhraní.
V čem je dlouhodobé sledování pro lékaře přínosné?
Dnes mají lékaři často jen jednodenní nebo několikadenní přehled o srdci pacienta. U nás mají historii za tři, šest, nebo dvanáct měsíců. Přibližně 95 procent uživatelů si přitom produkt pořizuje minimálně na dvanáct měsíců. Lékař pak vidí trendy, může sledovat, jak zabrala medikace nebo jak dopadla operace a zda se arytmie po zákroku vrátila.
|
Srdce dnes opravíme i bez otevření hrudníku, říká kardiolog Miroslav Hudec
Pro koho je Kardi Ai určené?
Je tam několik skupin. První jsou lidé, kteří se chtějí měřit preventivně – například lidé nad 40 let s vysokým krevním tlakem, cukrovkou, obezitou, nespavostí, stresem nebo rodinnou historií kardiovaskulárních onemocnění. Druhou skupinou jsou pacienti, u kterých už byla arytmie zachycena a potřebují sledovat její vývoj. A pak jsou tu sportovci nebo zaměstnanecké programy pro lidi ve stresovém prostředí či se sedavým způsobem života.
Kolik lidí už váš systém použilo?
Teď jsme překročili šest tisíc uživatelů, kteří si Kardi Ai historicky pořídili. Na začátku jsme distribuovali prakticky jen přes lékaře a nemocnice. Dnes je produkt dostupný také přes náš e-shop a máme zaměstnanecké programy ve více než dvaceti firmách. Podíl lidí, kteří si ho koupí sami, se už blíží 50 procentům. Zhruba polovinu tedy tvoří nemocniční kanál a polovinu lidé, kteří si produkt pořídí sami.
Jak úspěšné je dlouhodobé sledování ve srovnání s klasickým Holterem?
Arytmie přicházejí nepředvídatelně a nedají se vyvolat. U některých typů proto může být šance na zachycení během standardního 24hodinového monitoringu poměrně nízká. Podle našich údajů se pohybuje zhruba mezi dvěma a pěti procenty. U dlouhodobého monitoringu Kardi Ai jsme nějaký typ arytmie detekovali až u 37 procent uživatelů. Umělá inteligence stále proniká do dalších oblastí zdravotnictví.
Kam chcete Kardi Ai technologicky posunout?
Ve zdravotnictví je důležité zdůraznit, že jde o certifikovanou AI. My jsme certifikovali AI i hardware a trvalo nám to zhruba tři roky. Nejde podle mě o to, zda AI nahradí lékaře. Vnímáme ji jako třetí oko lékaře. Najdeme větší množství arytmií, klasifikujeme je a lékaři předložíme výsledek, na jehož základě se může rozhodnout, co dál.
Chcete zůstat výhradně u srdce?
Ano, striktně. To je naše hlavní oblast. Na příští rok ale připravujeme prediktivní modely, abychom se mohli posunout od detekce k predikci. Díky velkému množství anonymizovaných dat a dlouhodobě sledovaným uživatelům chceme vytvořit modely, které by podle prvních vzorců dokázaly odhadnout, kdy přibližně může srdeční arytmie přijít a co by měl člověk udělat, aby se tak nestalo. Zatím je to ve fázi příprav, ale přechod od detekce k predikci je náš cíl pro příští rok.
Nemohl by časem hrudní pás nahradit například chytrý náramek nebo hodinky?
Pro dlouhodobé EKG potřebujete uzavřít elektrický obvod. Například Apple Watch dokážou pořídit krátký EKG záznam, když se druhou rukou dotknete korunky hodinek. Jinak sledují především tepovou frekvenci a mohou upozorňovat na nepravidelný rytmus. To ale není totéž jako dlouhodobý záznam EKG. My používáme Polar H10. Hrudní pás může oproti hodinkám působit staromódně, ale umožňuje pořizovat kvalitní EKG záznamy po delší dobu.
Kde všude dnes působíte a kam chcete expandovat dál?
Na českém trhu jsme s certifikovaným produktem zhruba 10 měsíců, je dostupný i v Bulharsku, Rumunsku, Polsku a na Slovensku. V Německu jsme udělali první pilotní programy a během následujících měsíců chceme být dostupní v tamních nemocnicích. Teď otevíráme Indii a čekáme na certifikace v Singapuru a Spojených arabských emirátech.