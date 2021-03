Nabídka ordinace a bytu nestačí, město láká lékaře do hor i videoklipem

Staré Město hledá náhradu za praktickou lékařku pro dospělé, která o prázdninách odejde do důchodu. Přestože tak jako řada jiných v obdobné situaci nabízí město zařízenou ordinaci i byt, hledání je zatím marné a čas se krátí.

„Inzeráty nemají požadovaný efekt. Proto jsme se rozhodli ukázat, že nejsme konec světa, ale v rozumném dosahu je prakticky všechno, co dnes člověk potřebuje, a k tomu je zde velký bonus čistého životního prostředí,“ uvedl starosta Jiří Kamp.

„Napadlo mě, že inzerát moc neosloví, tak jsem si řekla, že bude lepší ukázat, co je tady dobrého,“ doplnila autorka scénáře videa Iva Janoušková. Vysokoškolská kantorka, která žila v minulosti řadu let i v cizině, zjišťovala, co lékaři v odlehlých místech vyhledávají jako první.

„Zjistila jsem, že je pro ně nejdůležitější práce pro partnera a vzdělání pro děti. Když se člověk oprostí od toho, že vše není v místě, tak to splňujeme. Příležitostí v dostupné vzdálenosti je navíc dost. Ostatně když někdo žije ve velkém městě, taky často dojíždí půl hodiny i víc a nevadí mu to,“ shrnula Janoušková.

Své poznatky proto využila k zacílení klipu.



„Zajímá vás pestrá praxe spojená s horským prostředím? Nebo už prostě máte dost směnného provozu v nemocnici, špíny a hluku velkoměsta a chcete žít a vychovávat své děti na čistém vzduchu s možností volného pohybu?“ ptá se ve videu a Staré Město představuje jako skvělou příležitost splňující vše zmíněné.

V klipu tak postupně defilují třeba místní maminky s dětmi, sportovci, podnikatelé, ochotníci, kantoři či pořadatelé filmového festivalu, kteří představují Staré Město jako kvalitní místo k životu.

„Končí tady sice koleje a taky si tak trochu vidíme do talíře. Na druhou stranu ale i díky tomu jsou tady pomocné ruce vždy nablízku a dobrých věcí pro život tu také není málo,“ zmiňuje poté v klipu Janoušková.



Následuje sestřih záběrů na krásy okolní přírody a výčet občanské vybavenosti ve městě či blízkém okolí i možností trávení volného času.

Štíty stálo získání zubaře několik milionů

Staroměstští teď budou čekat, zda propagační film zabere a v létě nastoupí nový praktik.

„Ráda bych předala ordinaci a péči o své pacienty. Je to dobrá příležitost pro lékaře, který má rád přírodu,“ láká i dosluhující lékařka Lenka Vysloužilová.

Nabízená ordinace a byt je v současnosti při získávání lékaře do odlehlejších oblastí už téměř povinným základem. A nejde jen o praktiky, ale třeba i zubaře, v jejichž případě je přitom zařízení ordinace podstatně dražší.

Své o tom vědí třeba ve Štítech ležících rovněž na Šumpersku. Městečko, které je spádovým místem pro řadu vesnic, hledalo zubaře tři roky a stálo ho to nakonec několik milionů korun.

„Když nic nezabíralo, vybavili jsme komplet zubařskou ordinaci, k tomu zrekonstruovali byt. Vše za zhruba 3,5 milionu korun. Teprve tato lákavá nabídka pomohla,“ popisuje starosta Štítů Jiří Vogel.

Podle něj se vysoká investice vyplatila. „Protože je o zubaře nouze všude, tak k nám lidé dojíždějí i přes dvacet kilometrů. Dnes má pan doktor kolem dvou tisíc pacientů. A když už lidé do Štítů přijedou, tak tu taky něco utratí. Takže z ordinace mají zprostředkovaně prospěch také naši obchodníci a firmy,“ říká Vogel.

Sehnat stálého lékaře je čím dál obtížnější

Mnoho let bojovali ve stejné oblasti o lékaře rovněž v Jindřichově. Jde o velký obvod, kde se na počet lidí „uživí“ praktici i dva. Obec ale uspěla jen zčásti. Dva lékaři tu sice slouží, ovšem pouze sem dojíždějí a každý ordinuje jen dva dny v týdnu.

„Samozřejmě bychom brali alespoň jednoho, který bude celý týden jenom tady a žil by tu. Vzhledem k celkové situaci ve zdravotnictví ale můžeme být rádi za to, co máme,“ komentoval to starosta Martin Navrátil.

Šéfka Sdružení praktických lékařů pro šumperský a jesenický okres Eva Kaňová potvrzuje, že obsazovat ordinace v odlehlejších místech je stále těžší.

„Sehnat lékaře, který bude do místa zajíždět, ještě jde. Nastálo je to ale problém,“ říká.

Podle ní je při změně místa pro lékaře kromě ordinace a bytu důležitá i možnost zaměstnání pro partnera a dostupné vzdělání pro děti.

„Ale hlavní je ochota vzdát se alespoň části vymožeností, které nabízejí velká města ve vnitrozemí,“ uzavírá Kaňová.