„Jde o kompenzační platbu na základě smlouvy o spolupráci,“ potvrdil starosta Staré Červené Vody Miroslav Frencl (NK).
Původně se hovořilo o kompenzační platbě ve výši 10 milionů, dalších 2,1 milionu činí DPH.
Podle starosty obec zatím nemá rozhodnuto, na co získané peníze využije. „Ještě jsme to v zastupitelstvu neřešili. Teď budou komunální volby, takže to bude řešit až nové zastupitelstvo,“ nastínil starosta.
Na katastru Staré Červené Vody se nachází více než 77 procent budoucího dobývacího prostoru. Uzavřená dohoda podle mluvčího Vidnavského kaolinu Jana Kreidla upravuje vzájemné závazky související s připravovanou těžbou i příspěvky na chod obce.
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Peníze má obec získávat také po případném zahájení těžby. „Bude každoročně získávat podíl, jehož výše bude záviset výhradně na objemu všech vytěžených surovin,“ uvedl Kreidl.
Konkrétně bude firma vyplácet 10 korun za každou vytěženou tunu. Kdy však k samotné zahájení těžby dojde, zatím není jasné.