„Čerpání vody, úklid komunikací, zajištění propustků a odstranění naplavenin jsme řešili na řadě míst celého regionu,“ uvedla mluvčí Hasičského záchranného sboru Olomouc Radka Balážová.

„Mimo jiné v Černotíně a Hranicích na Přerovsku, Skaličce, Potštátu, Plumlově, Vrbátkách, Hněvotíně a Křelově – Břuchotíně na Prostějovsku, na Olomoucku a na mnoha dalších místech,“ doplnila mluvčí.

Dramatické chvíle zažili ve čtvrtek lidé v Huzové a Šternberku na Olomoucku. „Začalo to deštěm, padaly kroupy, pak se to uklidnilo a najednou se ozvala rána jako z děla a voda ze zaneseného potoka se začala valit k nám,“ popsala Věra Kadlecová Barešová z Huzové u Šternberka.

„Podle mého prasklo něco v potoce, nějaký špunt, který ho ucpal. Pak se to začalo valit a takto to pokračovalo. Během deseti minut to ustalo a začalo to odcházet, protože potok už začal fungovat tak, jak měl,“ řekla žena.

„Je to dáno tím, že tady se ty potoky vůbec nečistí, a takto to dopadlo. Shodli se na tom i zasahující hasiči, že potok je v hrozném stavu, že se neudržuje, že se tam vytvořila nějaká překážka, která nevydržela nápor, praskla a vyvalila se povodňová vlna,“ doplnila.