Za srážku vlaků v Němčicích policie navrhla obžalovat strojvůdce lokomotivy

Prostějovští kriminalisté navrhli obžalovat strojvůdce lokomotivy, která se v červenci 2021 srazila s osobním vlakem v Němčicích nad Hanou, z obecného ohrožení z nedbalosti. Za to by mu u soudu hrozilo až osm let vězení.