Vlak v Lipníku nad Bečvou srazil člověka. Provoz na trati byl přerušený

Autor: ,
  16:39
V Lipníku nad Bečvou na Přerovsku srazil v sobotu odpoledne vlak člověka, kterého usmrtil. Provoz na rychlíkové trati mezi Přerovem a Bohumínem byl kvůli neštěstí zhruba hodinu a půl přerušený. Kolem 16:00 začaly vlaky místem nehody projíždět po jedné koleji. Vyplývá to z informací policie a z údajů na webu Českých drah.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

Neštěstí se stalo po 14:30 poblíž železničního přejezdu v Bohuslávské ulici v Lipníku nad Bečvou. „Osoba na místě utrpěla zranění neslučitelná se životem,“ uvedla policejní mluvčí Ivana Skoupilová. Okolnosti případu policie vyšetřuje, podle mluvčí ale zatím nic nenasvědčuje cizímu zavinění.

Kvůli odstraňování následků neštěstí a jeho vyšetřování byl v místě nehody přerušený provoz vlaků. Pro vybrané dálkové spoje byla zajištěna náhradní autobusová doprava, která do obnovení provozu na trati vozila cestující mezi stanicemi Prosenice a Drahotuše.

Trať číslo 271, na které se neštěstí stalo, je důležitou železniční spojnicí mezi středem a severem Moravy. Je součástí druhého a třetího železničního koridoru.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Spartu prověří dva týmy z Polska i z Ostrovů, Sigma do Florencie či na Gibraltar

Sparťanští fotbalisté se v základní fázi Konferenční ligy utkají doma se Shamrockem Rovers, Aberdeenem a Čenstochovou, venku je čeká Legia Varšava, Rijeka a Universitatea Craiova. Sigma Olomouc...

Záhadu slavného sloupu prozkoumají experti. Zjišťují, proč je dutý

Nejmodernější technologie má odpovědět na otázku, k čemu sloužil tajuplný prostor uvnitř sloupu Nejsvětější Trojice v Olomouci. Barokní perlu budou v příštích týdnech zkoumat archeologičtí experti....

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

Nadává i funí. Unikátní zloděj opět ručkuje po římse olomouckého muzea

Už zase ručkuje a nadává. I letos se na římse budovy Muzea umění v Olomouci objevil laminátový zlodějíček, který ručkuje pod okny. Chrlí při tom jednu hlášku za druhou a nešetří ani nadávkami. Zloděj...

Drama na Pradědu. Jízdy na kole i na koloběžce skončily těžkým zraněním

Dva lidé se v úterý těžce zranili při sjíždění Pradědu, nejvyšší hory Jeseníků. Záchranáři nejprve spěchali za ženou, která se na koloběžce střetla s cyklistou. Jen o dvě hodiny později pomáhali muži...

Vlak v Lipníku nad Bečvou srazil člověka. Provoz na trati byl přerušený

V Lipníku nad Bečvou na Přerovsku srazil v sobotu odpoledne vlak člověka, kterého usmrtil. Provoz na rychlíkové trati mezi Přerovem a Bohumínem byl kvůli neštěstí zhruba hodinu a půl přerušený. Kolem...

30. srpna 2025  16:39

Janošek o pozici náhradníka: Nejhorší by bylo chodit kyselý a nadávat

Fotbalistům Sigmy Olomouc často scházel i ve dvojzápasu kvalifikace o Evropskou ligu proti Malmö rychlejší první dotek a kreativita. Jestli ji někdo v týmu pracantů má v noze, je to Dominik Janošek....

30. srpna 2025  9:15

Letecká show v Olomouci. Neředínské letiště poprvé hostí prestižní mezinárodní soutěž

V soutěžní arénu pro obří modely letadel se už v pátek ráno proměnilo letiště v olomoucké části Neředín, které do neděle poprvé hostí prestižní mezinárodní soutěž Extreme Flight Championships. Své...

30. srpna 2025  6:55

Spartu prověří dva týmy z Polska i z Ostrovů, Sigma do Florencie či na Gibraltar

Sparťanští fotbalisté se v základní fázi Konferenční ligy utkají doma se Shamrockem Rovers, Aberdeenem a Čenstochovou, venku je čeká Legia Varšava, Rijeka a Universitatea Craiova. Sigma Olomouc...

29. srpna 2025  12:49,  aktualizováno  18:02

Dopravní peklo v Olomouci. Uzavřou dvě ulice najednou, řidiče čekají komplikace

Začátek školního roku zkomplikuje řidičům v Olomouci uzavírka frekventované Erenburgovy ulice, která spojuje čtvrt Hejčín – včetně hejčínské gymnázia – s olomouckým průtahem a dálnicí na Prahu....

29. srpna 2025  15:28

Olomouc v Konferenční lize: program, soupeři, historie, kde sledovat

Sedm let půstu je pryč, fotbalisté Olomouce zase hrají v Evropě. Triumf v domácím poháru je zařadil přímo do play off Evropské ligy, ve kterém vyzvali Malmö. Na švédský tým sice nestačili (0:3 a...

29. srpna 2025  15:23

Řidič usnul a narazil do dodávky, utržené kolo pak poškodilo další auto

Za čtvrteční nehodu tří aut na Prostějovsku mohl mikrospánek mladého řidiče jedoucího směrem ze Stínavy. Po střetu s dodávkou se jeho autu utrhlo kolo a narazilo do dalšího vozu. Žádný z řidičů nebyl...

29. srpna 2025  14:21

Dubloval Brada Pitta, teď natáčí v Olomouci. Kaskadéři obsadili historické centrum

Historickým centrem Olomouce se od pondělního rána prohánějí auta ve scénách, za které by se nemusel stydět kdejaký americký trhák. Kaskadér a šéf skupiny Czech Action Crew Olomouc Daniel Bodlák tam...

29. srpna 2025  12:59

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  29.8 11:39

Stěnu poblíž školy potřísnil olejem. Zbourat, schází se tam sebranka, zlobí se v Litovli

Nespokojený litovelský občan vzal spravedlnost do svých rukou. Zeď u arboreta poblíž Základní školy Vítězná nejprve posypal vápnem, poté polil mastnou tekutinou. Zídka je totiž oblíbeným místem...

29. srpna 2025  11:01

Malmö bylo příliš. Sigma chce do Konferenční ligy Berana, Janotka kritizoval Tijaniho

Bez respektu, i vzhledem k „nohy rozvazujícímu“ třígólovému manku z venkovního zápasu, vlétli fotbalisté Sigmy Olomouc do čtvrtečního domácího duelu závěrečného předkola Evropské ligy proti švédskému...

29. srpna 2025  7:59

S čím mohu pomoci, ptá se nově lidí v Zábřehu webová asistentka Maica

Radnice Olomouckého kraje zavádějí umělou inteligenci, aby vylepšily komunikaci s obyvateli či turisty na dálku. Inteligentní webovou asistentku Maica, což je chatbot postavený na umělé inteligenci...

29. srpna 2025  5:39

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.