Osobní vlak na železničním přejezdu v Olomouci srazil a usmrtil člověka

  17:11
Osobní vlak srazil v pátek odpoledne v Olomouci člověka. „Osoba utrpěla zranění neslučitelná se životem,“ řekla policejní mluvčí Marie Šafářová. Ve vlaku cestovalo přibližně 80 lidí, nikdy z nich nebyl zraněný. Dechová zkouška u strojvedoucího byla negativní.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Neštěstí se stalo na trati z Olomouce do Šumperka, a to v úseku mezi olomouckým hlavním nádražím a obcí Bohuňovice. V daném úseku je v regionální dopravě zavedená náhradní autobusová doprava. Událost se podle webu Českých drah stala po 15:00, omezení by mělo trvat do zhruba 17:20.

Vlak člověka srazil na železničním přejezdu v olomoucké části Chválkovice. „Osoba utrpěla zranění neslučitelná se životem. Okolnosti události prošetřujeme,“ uvedla mluvčí.

26. prosince 2025  15:45,  aktualizováno  17:26

