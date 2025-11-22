Řidička zemřela poté, co v Senici na Hané vjela na přejezdu do cesty vlaku

  10:46
Při srážce osobního vlaku s autem na přejezdu v Senici na Hané v sobotu ráno zemřela řidička osobního vozidla. Na regionální železniční trati ze Senice na Hané ve směru do Litovle a Příkaz byl po nehodě zastaven provoz a jezdí tam autobusy. Okolnosti srážky vlaku s autem vyšetřuje policie. Řekla to policejní mluví Ivana Skoupilová.

Při srážce vlaku s autem na přejezdu v Senici na Hané zemřela ráno řidička vozidla. Na trati ze Senice do Litovle a Příkaz jezdí místo vlaků autobusy. (22. listopadu 2025) | foto: @datel_informuje

Nehoda se stala krátce po 9. hodině na železničním přejezdu u podniku Panav. Přejezd je vybaven světelnou signalizací. „Řidička vozidla při nehodě utrpěla zranění neslučitelná se životem. V autě jela sama. Ve vlaku cestovalo 11 lidí, nikdo z nich zraněn nebyl,“ uvedl Skoupilová.

U nehody zasahovali hasiči a přivolán byl i vrtulník letecké záchranné služby. Vlaky nyní nejezdí v úseku mezi stanicemi Senice na Hané - Litovel předměstí a Senice na Hané - Příkazy. České dráhy zajistily náhradní autobusovou přepravu cestujících. Omezeni na trati má skončit v poledne.

Poslední tragická nehoda se stala v Olomouckém kraji v polovině listopadu. Při střetu dodávky, osobního auta a kamionu na dálnici D35 u Křelova na Olomoucku zemřel řidič, další dva lidé utrpěli lehké zranění. Podle dostupných údajů je řidička osobního vozila, která zemřela při dnešní nehodě, letošní 22. obětí dopravních nehod v Olomouckém kraji. Za celý loňský rok si nehody v kraji vyžádaly 21 životů.

