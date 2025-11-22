Řidička zemřela poté, co v Senici na Hané vjela na přejezdu do cesty vlaku

Nehoda se stala krátce po 9. hodině na železničním přejezdu u podniku Panav. Přejezd je vybaven světelnou signalizací. „Řidička vozidla při nehodě utrpěla zranění neslučitelná se životem. V autě jela sama. Ve vlaku cestovalo 11 lidí, nikdo z nich zraněn nebyl,“ uvedl Skoupilová.
U nehody zasahovali hasiči a přivolán byl i vrtulník letecké záchranné služby. Vlaky nyní nejezdí v úseku mezi stanicemi Senice na Hané - Litovel předměstí a Senice na Hané - Příkazy. České dráhy zajistily náhradní autobusovou přepravu cestujících. Omezeni na trati má skončit v poledne.
Poslední tragická nehoda se stala v Olomouckém kraji v polovině listopadu. Při střetu dodávky, osobního auta a kamionu na dálnici D35 u Křelova na Olomoucku zemřel řidič, další dva lidé utrpěli lehké zranění. Podle dostupných údajů je řidička osobního vozila, která zemřela při dnešní nehodě, letošní 22. obětí dopravních nehod v Olomouckém kraji. Za celý loňský rok si nehody v kraji vyžádaly 21 životů.
