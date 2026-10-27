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Autem srazili divočáka, na hřišti ho porcovali. Jsou to známí gauneři, říkají místní

Lenka Muzikantová
  12:31
Přímo na fotbalovém hřišti klubu TJ Tršice na Olomoucku někdo v noci na pondělí rozporcoval divočáka. Pachatelé ho srazili autem a místo aby zavolali policii, u tribuny na hřišti si udělali zabijačku. Pravděpodobně si ale neuvědomili, že jsou v areálu kamery, které jejich nelegální počínání zachytily. Případem se již zabývá policie.

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Na kamerovém záznamu, který má redakce iDNES.cz k dispozici, je vidět, jak čtyři lidé táhnou zvíře přes hřiště. Ještě předtím se u střídaček domlouvají, co s ním budou dělat.

Neznámí pachatelé srazili autem divočáka, kterého pak rozporcovali na fotbalovém hřišti v Tršicích na Olomoucku. (26. října 2026)

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„Stalo se to 15 minut po půlnoci. I když je kvalita záznamu špatná, je vidět, že je to pěkně urostlé prase. Výtečníci jej pak na kraji hřiště za tribunou rozporcovali. Odnesli si jen kotlety a kýty. Zbytek prasete včetně hlavy, páteře a paznehtů přikryli listím a nechali nám to tam jako suvenýr,“ zlobil se předseda klubu TJ Tršice Milan Grégr. Ten posléze vše zveřejnil na sociálních sítích a požádal svědky o objasnění události.

„Takové jednání na fotbalové hřiště rozhodně nepatří. Prosíme každého, kdo by mohl mít k této události jakékoli informace, aby se nám ozval do soukromé zprávy. Budeme rádi za sdílení, aby se příspěvek dostal k co nejvíce lidem a celá událost se mohla objasnit,“ informoval klub s tím, že disponuje kamerovým záznamem i fotkami.

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„To zřejmě na pachatele zapůsobilo a v noci na úterý přišli zbytky divočáka uklidit,“ doplnil Grégr. Na radu mysliveckého spolku pak vše oznámil policii.

„Oznámení jsme přijali a případem se zabýváme. Zjišťujeme všechny informace, na základě kterých rozhodneme o dalším postupu,“ potvrdil mluvčí krajských policistů Jaroslav Herzán.

„Pokud autem srazíte divoké prase, správný postup je zavolat policii a ta pak kontaktuje uživatele honitby. Pokud si někdo udělal zabijačku a prase rozporcoval, jedná se jednoznačně o pytláctví,“ upozornil jeden z místních myslivců. Za trestný čin pytláctví hrozí až dva roky vězení.

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Podle informací iDNES.cz šla policie najisto a jednoho z pachatelů již vyslýchá. „Jedná se o mladé gaunery z Tršic, všichni mají kolem dvaceti let a jsou to známé firmy. Mají papíry na auto a bohatou trestní minulost,“ uvedla místní obyvatelka, která si nepřála uvést jméno. Podle ní je tato skupinka mladých výtržníků spojovaná s bitkami na zábavách nebo rušením nočního klidu. „Je to stále ta stejná parta. V noci se tady prohánějí autem, túrují motor a nedá se spát. Jsou to potížisté,“ dodala žena.

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