Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Olomouc hostí souboj amatérských fotbalistů o Superpohár. Vstupné pomůže dobré věci

Václav Havlíček
  12:59
Hrají okresní přebor, tedy až osmou ligu. Ve čtvrtek ale amatérští fotbalisté okusí zázemí a atmosféru prvoligového Androva stadionu v Olomouci, který od 17 hodin hostí finále „olomouckého“ Superpoháru. Utkají se v něm týmy FC Hněvotín a Sokol Leština. Souboj vítězů okresních pohárových soutěží na Olomoucku a Šumpersku má navíc i dobročinný přesah.

Jižní tribuna olomouckého Androva stadionu, ve které jsou byty a skyboxy. | foto: Luděk PeřinaMAFRA

Vstupenka vyjde diváky na rovnou stokorunu a celý výtěžek poputuje na podporu dvou rodin právě z Hněvotína a Leštiny. Finanční pomoc dostane desetiletý Jirka Kreuz z Leštiny, který trpí Duchennovou svalovou dystrofií, z druhé zmíněné obce pak rodina Zíkova. Maminka se léčí s onkologickým onemocněním, tatínek je po cévní mozkové příhodě a dcera Veronika se pere s autismem.

„Je to skvělá příležitost, jak spojit příjemné s pomocí potřebným. Pro oba týmy, které vyhrály poháry ve svých okresech, je to odměna. Budou si moct vyzkoušet prvoligové zázemí na stadionu Sigmy a zahrát si o další trofej,“ říká předseda Okresního fotbalového svazu Olomouc Jakub Beneš.

„Zároveň jsme chtěli prostřednictvím této akce ukázat, jak fotbal může spojovat a pomáhat potřebným. Veškerý výtěžek z utkání poputuje na pomoc dvěma rodinám z obcí obou finalistů,“ doplnil předseda OFS Šumperk Robert Šrejma.

„Chtěl bych poděkovat OFS, že se takovou akci podařilo uspořádat, moc se těšíme,“ uvedl předseda Sokola Leština Michal Kejík.

Osobní přesah pro jednoho z trenérů

Poselství duelu si pochvaluje i trenér Hněvotína Juraj Šulc. „To, že můžeme někomu pomoct, je skvělá a důležitá věc. Zahrát si na Andrově stadionu pro nás bude velký zážitek, zároveň ale nepůjde jen o fotbal a výsledek. Je perfektní, že se to podařilo domluvit,“ vzkázal.

„Andrův stadion je pro mě osobně mystické místo se symbolikou. V tom, že můj prapradědeček spoluzakládal hejčínský fotbal, ze kterého se pak stala Sigma Olomouc. Zároveň maloval pro pana Andera a jeho firmu ASO reklamní plakáty. Můj strýc zase pracoval v projekční kanceláři s panem Brücknerem,“ dodal trenér Šulc.

Na tomhle hrát nechceme. Sigma během pár dní vymění trávník, přijede z Maďarska

Jeho tým si proklestil cestu až do zápasu o Superpohár přes Bělkovice B (2:0), Štěpánov (2:0) a Moravský Beroun (4:0). Leština postoupila přes Úsov (2:0), Vikýřovice (4:2), Písařov (2:0) a Jindřichov (7:0).

„Bude skvělé zahrát si na Andrově stadionu. Pro mě osobně je to velký svátek, dostat se tam jako amatér. Bude to pocta a věřím, že i pro moje spoluhráče,“ prohlásil před zápasem zkušený Aleš Paraska z Leštiny.

„My tady u nás v Leštině máme Jirku Balcárka, který toho za Sigmu hodně odehrál, já pamatuju spíš ty starší borce právě z jeho éry jako Vaniaka, Kotůlka a další. Zahrát si na stejném hřišti bude super. Navíc ještě pomůžeme dobré věci,“ dodal.

Na zápas bude otevřena západní tribuna Androva stadionu. Utkání také bude živě vysílat kanál Oneplay Sport. Vstupenky jsou k dispozici na portálu Enigoo. Andrův stadion už v minulosti podobný mač hostil, v roce 2024 se zde uskutečnilo finále krajského poháru mezi Olešnicí u Bouzova a Čechovicemi.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Zloději kol mají novou fintu. A policie je při ní často bezradná

Premium
Kolo, jehož majitel na něm v Přerově našel o zámek navíc. Jde o trik místních...

Zloději kol zkoušejí překvapivý trik. Před pár dny se s ním setkali i městští policisté v Přerově. Obrátil se na ně majitel bicyklu s tím, že se mu na stroji objevil druhý zámek. A strážníci museli...

Za noc postaví hráz a ještě ji podepřou. Bobři se činí, jenže voda teče do sklepů

Bobr postavil hráz na vodním toku Nemilanka. Zbourat ji tvrá několik hodin....

Sotva mu nechtěnou hráz pracně zbouráte, bobr ji za jedinou noc postaví znovu. Na vodním toku Nemilanka v Olomouci škodí tito hlodavci okolním pozemkům. Bojovat proti nim je ale obtížné, jsou totiž...

Po louce na Olomoucku sám jezdí mobilní kurník, firma láká na vejce z pastvy

Firma z Dolan na Olomoucku začala chovat slepice v mobilním kurníku. Ten se sám...

Mobilní kurník vybavený moderními technologiemi, který se díky vlastnímu pohonu sám pohybuje po louce a poskytuje tak pěti stovkám slepic stále čerstvou pastvu, začal nedávno sloužit v Dolanech na...

Jeseníky vysychají a umírají, změny klimatu zde symbolizuje příchod kudlanek

Premium
Ledovcový kar Velký kotel na východní stěně Vysoké hole je útočištěm pro...

Tento způsob zimy zdá se být poněkud nešťastným. I těmito slovy by se dalo parafrázovat to, co v uplynulých měsících zažily Jeseníky. Na Pradědu meteorologové naměřili nejméně sněhu za celou dobu...

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
Vlaková souprava vedená parní lokomotivou 431.032 zvanou Ventilovka a...

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

Samosběr jahod v Olomouckém kraji 2026: kdy začnou a kam je nutná rezervace

Samosběr jahod v Prostějově

Po loňské bídné sezoně v Olomouckém kraji, kdy hned dvě velké jahodárny měly výpadek a musely kvůli počasí omezit samosběry, to letos vypadá na pravé hody. Pěstitelé hlásí vydařenou úrodu – ovoce...

28. května 2026  12:59

Olomouc hostí souboj amatérských fotbalistů o Superpohár. Vstupné pomůže dobré věci

Jižní tribuna olomouckého Androva stadionu, ve které jsou byty a skyboxy.

Hrají okresní přebor, tedy až osmou ligu. Ve čtvrtek ale amatérští fotbalisté okusí zázemí a atmosféru prvoligového Androva stadionu v Olomouci, který od 17 hodin hostí finále „olomouckého“...

28. května 2026  12:59

Startuje Závod míru. Povýšil a přilákal více talentů. Kolář: Úroveň klání bude lepší

Start druhé etapy Závodu míru v Krnově

Dříve tady jel i fenomén Tadej Pogačar, teď se zde představí další cyklistické naděje. Které zatím z ne tolik známých jmen udělá za pár let zářivou kariéru? Už ve čtvrtek startuje Závod míru, na němž...

28. května 2026  8:33

Místo volna utrácení. Slavia zahájila proměnu, kvůli Šturmovi zbořila rekord

Slavii posiluje slovinský křídelník Danijel Šturm, smlouvu podepsal do roku...

Liga sotva skončila a už se zase dějí věci. V neděli ještě fotbalová Slavia oslavovala mistrovský titul, o tři dny později už stačila zbořit přestupový rekord. Napadlo by vás, že za slovinského...

28. května 2026  8:14

Databáze hrobů přinese Olomouci tisíce volných míst. Hřbitov má lákat k procházkám

Pohled na část hrobek na olomouckém ústředním hřbitově.

Až několik tisíc volných hrobových míst může v Olomouci přinést digitální zmapování všech dvanácti městských pohřebišť. Očekává to vedení hřbitovů, které se do náročného procesu pustilo před několika...

28. května 2026  4:54

Prostějov promítne hokej na zámku, v Přerově bude fandit i předloňský šampion

Snímek z promítání finálového zápasu mistrovství světa v ledním hokeji na...

V živé paměti ještě mají hokejoví nadšenci v Přerově to, jak před dvěma lety oslavovali zlatou medaili české reprezentace ze světového šampionátu během promítání na tamním náměstí T. G. Masaryka. Teď...

27. května 2026  15:35

Po louce na Olomoucku sám jezdí mobilní kurník, firma láká na vejce z pastvy

Firma z Dolan na Olomoucku začala chovat slepice v mobilním kurníku. Ten se sám...

Mobilní kurník vybavený moderními technologiemi, který se díky vlastnímu pohonu sám pohybuje po louce a poskytuje tak pěti stovkám slepic stále čerstvou pastvu, začal nedávno sloužit v Dolanech na...

27. května 2026  12:03

Bývalí hráči o Sigmě: Trenérská změna měla přijít dřív, ten nový musí dostat čas

Václav Sejk z Olomouce slaví v 15. minutě úvodní gól utkání proti Slavii.

Solidní tažení Evropou, zklamání na domácí scéně. Vystihli byste sezonu fotbalové Sigmy jinak? Olomouc jako obhájce vítězství v českém poháru vypadla už ve třetím kole s týmem ze čtvrté ligy. V...

27. května 2026  10:18

Olomoucký kraj udržel počet obyvatel, dál ho trápí vylidňování některých oblastí

Ilustrační snímek

Ačkoliv počet obyvatel Olomouckého kraje zůstal podle statistik meziročně zhruba stejný, ve skutečnosti je situace složitější. Přírůstek narozených dětí klesl na historické minimum a setrvalý stav na...

27. května 2026  4:53

Politici by měli převzít za fúzi divadla s filharmonií odpovědnost, říká šéfdirigent

Šéfdirigent olomouckého orchestru Zsolt Hamar, který je ovšem také skladatelem...

Budapešťský rodák s evropským renomé Zsolt Hamar léta působil jako šéfdirigent Maďarské národní filharmonie, byl ředitelem divadla ve Wiesbadenu a pravidelně hostoval v Curyšské opeře. Nyní na postu...

26. května 2026  13:54

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Chtěla ho Aston Villa, ale Píchal musel s fotbalem seknout. Dnes driluje Lehečku

Premium
Kondiční trenér David Píchal s Jiřím Lehečkou.

Fotbalový pažit směnil za tenisové kurty. Ne snad, že by v první chvíli úplně chtěl. Ale musel. Dohnaly ho k tomu okolnosti. Respektive zlobivé achilovky, které Davidu Píchalovi ukončily profi...

26. května 2026

Malí olomoučtí gepardi už dovádějí ve výběhu. Zoo prozradila, kdy je lze vidět

Šestice mláďat geparda štíhlého vyrazila v olomoucké zoologické zahradě poprvé...

Šestice mláďat geparda štíhlého, která se narodila minulý měsíc v olomoucké zoologické zahradě, už mají za sebou svůj první výlet do venkovního výběhu. Zoo z něj zveřejnila záběry dovádějících koťat,...

26. května 2026  11:55

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.