Kočky spolu pod jednou střechou nevycházejí, kvůli čemuž se neteř s tetou začaly ve čtvrtek krátce před polednem hádat. „Na místě jsme zjistili, že mezi třiatřicetiletou ženou a její devatenáctiletou neteří došlo ke sporu kvůli kočkám, kdy každá z žen vlastní jednu a ty se mezi sebou nesnášejí,“ shrnul mluvčí policistů Libor Hejtman.
Slovní hádka žen nakonec přerostla až ve fyzické násilí, kdy starší z žen uhodila neteř hrnkem do hlavy. Střep z hrnku poranil ženě rovněž i rameno.
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„Žena utrpěla poranění hlavy a levého ramene. Zdravotníci ji ošetřili na místě, pak byla převezena na chirurgickou ambulanci Vojenské nemocnice v Olomouci,“ sdělila mluvčí Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje Lucie Mikisková.
Policisté ženu na místě zadrželi, po provedených služebních úkonů ji v odpoledních hodinách ještě ve čtvrtek pustili na svobodu. I tak ji ovšem v krajním případě hrozí vězení. „Žena je podezřelá ze spáchání přečinu ublížení na zdraví ve stádiu pokusu. V případě prokázání viny a odsouzení jí hrozí trest odnětí svobody na jeden rok až pět let,“ doplnil Hejtman.