Rána pro „odpadové“ plány hejtmanství, Jesenicko opouští krajský spolek

Plány Olomouckého kraje, že všechny obce jednou budou likvidovat odpady společně, se hroutí. Ze spolku Odpady Olomouckého kraje, který má koncepci odpadového hospodářství pro celý region připravit, totiž hromadně vystoupily všechny obce jesenického okresu. Nelíbí se jim, jak společnost pracuje.

Dá se říci, že jak obce z nejsevernější části regionu do projektu nastoupily, tak jej také opustily. Do spolku se totiž v minulosti zapojily pod jednotnou hlavičkou Sdružení měst a obcí Jesenicka (SMOJ).

Odchod? Schváleno jednomyslně

Důvod náhlého rozchodu? „Neviděli jsme činnost, která by měla užitečný dopad a někam posouvala nakládání s odpady. Členské příspěvky nám proto připadaly jako vyhozené peníze. Pro vystoupení hlasovaly všechny obce,“ potvrdil předseda SMOJ a starosta Lipové-lázní na Jesenicku Lubomír Žmolík.

Obce na severu navíc vidí jako problematický nápad, aby – pokud by v Olomouckém kraji nakonec vznikla spalovna – se musely zavázat, že do ní budou „dodávat“ předem dané množství odpadu.

„Těžko se dá představit, že budeme vozit odpady přes celý kraj. To je nesmírně nákladné. Navíc se stále víc třídí. Paradoxně by na tom potom byly hůř obce, které třídí méně a budou mít dost odpadů na spálení,“ uvedl Žmolík.

S kritikou se připojil také Jeseník. „Čekali jsme, že se dočkáme postupu, jak dál. Nebyla však splněna naše očekávání. Proto jsme jako jediné rozumné východisko viděli vystoupit z odpadové společnosti,“ řekla starostka Zdeňka Blišťanová.

Spolek kritizují (a opouštějí) i další obce

Kraj na odchod SMOJ ze spolku reagoval nabídkou, aby jednotlivé obce vstoupily zpět samostatně. Nevyužila toho však ani jedna a deklarovaly, že Jesenicko chce v oblasti odpadů postupovat jednotně.

Kraj se svými plány nemá potíže pouze na severu regionu, spolek opouštějí i další.

„Snažili jsme se vyjednávat, aby došlo ke změnám, ale výsledek nevidíme. Shodli jsme se v zastupitelstvu, že do toho za takových okolností nepůjdeme,“ říká starosta Nové Hradečné na Olomoucku Tomáš Müller.

Dolní Studénky, které patří k největším kritikům, naopak začínají mluvit o zcela jiném systému.

„Chtěli bychom vytvořit Vesnický odpadový svaz, který by byl oponentem velkých aglomerací, jež mají v celokrajském systému výhodnější postavení než vesnice, a připravil efektivnější systém,“ řekl starosta Dolních Studének na Šumpersku a zároveň krajský zastupitel Radim Sršeň.

Na Jesenicku o zaječích úmyslech dalších samospráv vědí. „Moc nás to nepřekvapuje. Třeba to přiměje kraj, aby byl ve věci aktivnější a přišel s návrhy, které budou akceptovatelné i pro nás,“ míní Žmolík.

Kraj však zatím plány navzdory odchodům obcí nemění. Spolek má podle jeho představitelů připravit region na ukončení možnosti skládkování po roce 2024. „V přípravě systému dál pokračuje,“ uvedla mluvčí Olomouckého kraje Eva Knajblová.

Vyjádření náměstka hejtmana Milana Klimeše, který má problematiku na starosti, se MF DNES opakovaně získat nepodařilo.

Spolek Odpady Olomouckého kraje podle Knajblové nyní připravuje informační kampaň, jejímž cílem je do poloviny roku seznámit všechny obce se současným stavem odpadového hospodářství a možnostmi, které nabízí společná cesta.

„Po dokončení kampaně kraj zhodnotí stav zájmu ze strany obcí a rozhodne o dalším postupu,“ dodala Knajblová.

Vozit odpad do Polska zatím nedovolují zákony

Celé Jesenicko je ale odhodlané jít vlastní cestou. Už dnes patří k oblastem s nejlepším systémem třídění odpadů v celém Česku a podle předsedy SMOJ se toho dá dobře využít.

„Toho, co bude potřeba spálit, u nás nebude mnoho. Pro nás by bylo nejlepší dohodnout se na spalování odpadů v Polsku, kam to nemáme daleko. Zatím ale zákony na obou stranách hranice neumožňují vyvážet odpady. Pro nás by to ale byla cesta,“ poznamenal starosta Lipové-lázní Žmolík.