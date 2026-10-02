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Řidič špatně zapojil tažné zařízení, přívěs s naloženým autem utopil v rybníku

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  11:52

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Řidič špatně upevnil tažné zařízení, to za jízdy upadlo a zapojený přívěs s naloženým osobním autem sjel do přilehlého rybníka. (1. října 2026) | foto: Policie ČR

O velké smůle může mluvit řidič, který ve čtvrtek na Šumpersku převážel na přívěsu osobní auto. Nedostatečně totiž upevnil tažné zařízení a to upadlo zrovna ve chvíli, kdy jel kolem rybníka, v němž následně skončil převrácený přívěs i s jeho nákladem.

Nehoda se odehrála po 18. hodině na silnici I/11 v obci Petrov nad Desnou.

„Čtyřiatřicetiletý řidič vozu BMW špatně zapojil tažné zařízení a to při průjezdu levotočivou zatáčkou upadlo. Přívěs, na němž převážel osobní auto, se tak odpojil, přejel do protisměru, srazil dopravní značku, přejel travnatou plochu a zajel do rybníka, kde se převrátil na bok,“ popsal policejní mluvčí Libor Hejtman.

Řidič špatně upevnil tažné zařízení, to za jízdy upadlo a zapojený přívěs s naloženým osobním autem sjel do přilehlého rybníka. (1. října 2026)
Řidič špatně upevnil tažné zařízení, to za jízdy upadlo a zapojený přívěs s naloženým osobním autem sjel do přilehlého rybníka. (1. října 2026)
Řidič špatně upevnil tažné zařízení, to za jízdy upadlo a zapojený přívěs s naloženým osobním autem sjel do přilehlého rybníka. (1. října 2026)
Řidič špatně upevnil tažné zařízení, to za jízdy upadlo a zapojený přívěs s naloženým osobním autem sjel do přilehlého rybníka. (1. října 2026)
4 fotografie

Povinná dechová zkouška vyloučila, že by řidič vyjel pod vlivem alkoholu. Policisté ho za zavinění nehody potrestali pokutou ve výši 500 korun, mnohem vyšší je však způsobená škoda.

„Policisté ji odhadli celkem na 60 tisíc korun, z toho 50 tisíc na převáženém Volkswagenu Passat,“ uzavřel Hejtman.

9. srpna 2023
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