Nehoda se odehrála po 18. hodině na silnici I/11 v obci Petrov nad Desnou.
„Čtyřiatřicetiletý řidič vozu BMW špatně zapojil tažné zařízení a to při průjezdu levotočivou zatáčkou upadlo. Přívěs, na němž převážel osobní auto, se tak odpojil, přejel do protisměru, srazil dopravní značku, přejel travnatou plochu a zajel do rybníka, kde se převrátil na bok,“ popsal policejní mluvčí Libor Hejtman.
Povinná dechová zkouška vyloučila, že by řidič vyjel pod vlivem alkoholu. Policisté ho za zavinění nehody potrestali pokutou ve výši 500 korun, mnohem vyšší je však způsobená škoda.
„Policisté ji odhadli celkem na 60 tisíc korun, z toho 50 tisíc na převáženém Volkswagenu Passat,“ uzavřel Hejtman.
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9. srpna 2023