Není to tak náročné, starší pečují o ty mladší, říkají rodiče deseti dětí

U jídla se šumperská rodina schází v počtu dvanáct lidí. „U nás například večeře není jenom o jídle, ale každodenně taky o sdílení. Řekneme si, co kdo dělal, řešíme aktuální problémy, jak poradit a pomoct, ale taky se bavíme o politice. Večeře u nás je hodinová záležitost. A většina času není o jídle,“ líčí Václav Sovadina.

Jak zvládáte péči o tolik potomků?

Václav: Máme řadu známých, kteří mají dvě děti a nezvládají to. Taky jsme to kdysi zažili. Jedno dítě, to bylo pořád skákání kolem něj, pak kolem dvou. Ale od tří dětí jsme s každým dalším zjišťovali, že máme jako rodiče víc času. Řekl bych, že vznikají samostatné jednotky, ale s ochotou si pomáhat. Třeba nejstarší syn vezme o deset let mladší sourozence do lesa a ukazuje mu, co se tam odehrává. Neúkolujeme děti, jestli a kdo má koho hlídat. Je to spontánní. Když je jich víc, není mezi nimi taková rivalita.