Sova pálená má slabý rok, jedno mládě přesto zoologové pustí na svobodu

Zoologická zahrada Olomouc se dlouhodobě podílí na repatriaci sovy pálené zpět do volné krajiny. Pojmem repatriace se označuje vypuštění živočicha do oblasti, kde dříve žil, ale z důvodu různých škodlivých vlivů vymizel. Repatriace živočichů zpět do volné přírody je jedním z vrcholů činnosti moderních zoologických zahrad.