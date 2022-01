Čtrnáctiletý muzikantský talent z Olomouce vyhrál celostátní Zlatý oříšek

Mathew se věnuje hře na zobcovou flétnu, klarinet i klavír. „Cena je krásná a má speciální místo v mé sbírce různých ocenění. Jsem rád, že jsem měl příležitost zahrát pro televizní diváky a dostat se tak do povědomí široké veřejnosti. Ocenění je pro mě i motivací ještě více na sobě pracovat,“ shrnul.

Za dvacetitisícovou výhru si chce koupit tenorovou zobcovou flétnu. „Pomůže mi rozšířit repertoár o skladby hrané na tento typ flétny. Koupit si chci též dřevěný stojánek na více zobcových fléten, abych je nemusel při vystoupení pokládat na židli,“ nastínil mladý vítěz.

Výjimečný hudební talent je držitelem mnoha českých a zahraničních cen. Jelikož vyrůstá v bilingvní rodině a šest let žil v zahraničí, nemá problém s účastí i na zahraničních workshopech a po celém světě si tak udělal spousty přátel. Na flétnu začal hrát, když mu bylo šest let

„Přihlásila mě tam tehdy maminka, jelikož viděla, že hudbu cítím. Chodil jsem tenkrát do kroužku standardních a latinskoamerických tanců a myslím, že mi docela šly,“ přiblížil své začátky s hudbou Matthew.

Po dvou letech se začal učit také na klarinet. „Tento hudební nástroj se mi velmi líbil svým vzhledem a daleko výraznějším barevným tónem. Také mě zaujalo velké množství příležitostí, které s sebou klarinet přináší, jako je například hraní v souborech a orchestrech různého žánru. Při hře na něj má člověk pocit, že je král pódia,“ podotkl mladý talent.

V devíti letech poté přidal i klavír, k němuž jej inspiroval jeho učitel na koncertě učitelů základní umělecké školy.

„Úplně mě oslnil svým hudebním přednesem a řekl jsem si, že bych chtěl na klavír hrát jako on. Svou interpretační schopností je klavír asi nejpestřejší,“ míní Matthew.

Exceloval také ve sportovní gymnastice

Nadání má také na sport. Do jedenácti se věnoval sportovní gymnastice, časově to pro něj ale bylo velice náročné, a tak si musel vybrat.

„Jezdil jsem po závodech a dotáhl to až do sportovního centra mládeže. Pak jsem se ale ocitl v bodě, kdy jsem to přestal časově zvládat a musel jsem si vybrat hudbu, nebo sportovní gymnastiku. Bylo to tenkrát pro mě velmi těžké rozhodnutí,“ povzdechl si Matthew.

Výběr z ocenění talentovaného hudebníka 1. cena na Tel Aviv International Recorder Competition – zobcová flétna

2. cena na International Moscow Music Competition – klarinet

2. cena na italské soutěži Classic Music Competition Perusia Harmonica 2021 – klarinet

1. cena, Laureát soutěže, Cena za mimořádný hudební projev na celostátní soutěži ve hře na zobcovou flétnu Teplické flautohry

Sportu se ale zcela nevzdal. Když totiž zrovna necvičí na hudební nástroje, tak si rád zacvičí s vlastním tělem. Rád dělá takzvanou kalisteniku.

„Cvičím téměř každé ráno před školou v posilovně. Také jezdím na kole, plavu, skládám Rubikovy kostky nebo si velmi rád čtu,“ dodal hoch, který studuje osmileté gymnázium. Ve škole ho nejvíc baví matematika, chemie a tělocvik.

„Velmi rád se též učím němčinu, kterou bych chtěl ovládat jako rodilý mluvčí. Trápím se v hodinách výtvarné výchovy, kde paní učitelka vždy pouze podotkne: Je vidět, že máš talent jinde,“ směje se Matthew.

Hudbě by se chtěl věnovat i v budoucnu. „Nedokážu si představit, že bych nehrál na hudební nástroj. Uvažuji o studiu na hudebním gymnáziu v Praze a poté na zahraniční univerzitě například ve Vídni nebo v Londýně,“ předestřel své plány.

V nejbližší době Matthewa čeká řada dalších vystoupení a soutěží. „V blízké době bych si rád zahrál s Moravskou filharmonií Olomouc. Ve hře na zobcovou flétnu se zúčastním například celostátní soutěže ministerstva školství a přál bych si stát se finalistou prestižní televizní soutěže mladých hudebních talentů Virtuosos V4+,“ říká talent.

„Ve hře na klarinet budu soutěžit v London Classical Music Competition, ve hře na klavír se pak opět těším na mezinárodní soutěže Prague Junior Note a Bachovu cestu,“ shrnul.

Jeho největší motivací je úspěch a příprava na různé koncerty a soutěže. „Během cvičení mám možnost v klidu přemýšlet o obsahu skladby. Baví mě hrát si s jednotlivými notovými řádky a zkoušet, jak nejlépe danou pasáž zahrát,“ vylíčil s tím, že největší hudební inspirací je pro něj italský klarinetista Alessandro Carbonare.

„Obdivuji na něm vše, co dělá. Vystupuje sólově i s orchestrem, je profesorem na hudební akademii, pořádá klarinetové semináře a zdarma učí hudbě chudé děti ve Venezuele. Hraje nejen klasickou hudbu, ale i jazz a klezmer, což je hudba vycházející z židovské tradice,“ nastínil Matthew.