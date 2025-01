Jedna svědkyně se zula, jiná mi říkala miláčku, popsal soudce bizarní situace

Věděl jste už v dětství či na střední škole, že se chcete stát soudcem? Co vás na té profesi lákalo?

V dětství jsem vůbec nevěděl, že soudce existuje, to jsem se dozvěděl až později. Konkrétní představu jsem získal na střední škole a řekl si, že by to mohlo být zajímavé. Tak jsem se tím směrem vydal. Nejvíc mě lákala práce s lidmi a rozplétání případů, ale z toho detektivního pohledu. To jsem ale ještě neměl představu, jak ta práce vypadá.

Známým vysvětluji, že se v českém soudnictví nepoužívá kladívko. Stejně tak nemáme paruky a nefungují u nás poroty. Vítězslav Božoň soudce Vrchního soudu v Olomouci