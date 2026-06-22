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Ke krácení daní došlo, řekl soud. Přesto 13 lidí a firmu FAU zprostil obžaloby

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  12:14
Snímek z jednoho z předchozích líčení v kauze opavské firmy FAU. (24. června 2024)

Snímek z jednoho z předchozích líčení v kauze opavské firmy FAU. (24. června 2024) | foto: Luděk Peřina, ČTK

Snímek z jednoho z předchozích líčení v kauze opavské firmy FAU. (24. června 2024)
Snímek z jednoho z předchozích líčení v kauze opavské firmy FAU. (24. června 2024)
Snímek z jednoho z předchozích líčení v kauze opavské firmy FAU. (24. června 2024)
Snímek z jednoho z předchozích líčení v kauze opavské firmy FAU. (24. června 2024)
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Olomoucký krajský soud v pondělí rozhodl v kauze údajného čtvrtmiliardového krácení daní při obchodech s palivy. Třináct obžalovaných lidí, opavskou firmy FAU a vyškovskou Verami International Company zprostil obžaloby. Podle spisu firmy při nákupu pohonných hmot využily obchodních společností pro řetězové obchodování se zbožím, čímž se vyhnuly zaplacení daně.

Podle soudu se skutek stal, ale nepodařilo se prokázat, že jej spáchali obžalovaní, prohlásil soudce Eduard Ondrášek. Obžalovaní vinu po celou dobu procesu popírali. Většina z nich si stejně jako žalobce nechala lhůtu pro případné podání odvolání. Rozsudek tak není pravomocný.

V případu bylo původně obžalováno 16 lidí, případ tří z nich soudce vrátil do přípravného řízení. Žalobce proti tomu podal stížnost. U zbylých obžalovaných chybí podle soudce jediný důkaz o jejich vině.

„Je zde důvodné podezření že došlo k páchání trestné činnosti, která má charakter žalovaného zločinu krácení daní. Soud však dospěl k závěru, že nebyly předloženy důkazy, že by se jednalo o organizovanou skupinu a že by se na trestné činnosti, která pravděpodobně probíhala, spolupodíleli,“ uvedl soudce Ondrášek.

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Případ soud řešil čtyři roky. Za tu dobu před ním stanuly desítky svědků. Mezi nimi byli i představitelé tehdejšího Generálního ředitelství cel, ale i politici. V roli svědků vypovídali například současný premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš i současná ministryně financí Alena Schillerová (ANO).

Žalobce Karel Studený v závěrečné řeči uvedl, že trvá na vině obžalovaných podle podané obžaloby, ve které je viní ze zločinného spolčení, a žádal uložení trestů ve zpřísněné sazbě. „Počkám na písemné vyhotovení a musím přezkoumat, zda soud vzal v úvahu všechny důkazy, které ve věci byly provedeny,“ řekl v pondělí žalobce.

Do přípravného řízení soud vrátil případ „slovenské větve“, kterou tvořili tři obžalovaní ze Slovenska. Důvodem je právní otázka - původně uzavřenou dohodu o vině a trestu vzal totiž žalobce během procesu zpět. Podle soudce tím byla zkrácena práva obžalovaných na obhajobu. Dořešení jejich případu má podle soudce význam i pro ostatní obžalované. Žalobce je však jiného názoru.

„Někde zmizelo čtvrt miliardy na daních. Zdá se mi divné, že z pohledu soudu tam zůstali viset tři slovenští občané, kteří podle mne s daněmi na území České republiky nemají nic společného, oni zde nepodnikali, jeli ve svých kšeftech na Slovensku,“ řekl k tomu státní zástupce.

Babiš už dříve zneužití odmítl

Vojtěch Csabi, jednatel firmy FAU, která se již v předchozích letech bránila proti postupu celníků a finanční správy, v pondělí zprošťující rozsudek nekomentoval. Celou kauzu označil již dříve za šikanu. FAU vlastnila sklad pohonných hmot a železniční vlečku v areálu přerovské firmy Precheza, kterou Babiš založil a byla součástí holdingu Agrofert.

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Objevily se spekulace o tom, že za ostrým postupem finanční správy a celníků mohly být obchodní zájmy Agrofertu. Na internetu byla v srpnu 2017 zveřejněna anonymní nahrávka, na které Babiš mimo jiné říká, že „naši na FAU zaklekli“. Babiš, současný premiér, již dříve odmítl, že by jako tehdejší ministr financí celní správu zneužíval a úkoloval. Jakékoliv takové obvinění odmítla i Schillerová, která tehdy pracovala jako jeho náměstkyně.

FAU nakonec skončila v konkursu po vydání zajišťovacích příkazů v roce 2016, kterými se finanční správa domáhala stovek milionů korun za údajně neodvedené daně. Společnost se však proti rozhodnutí a postupu finanční správy a celníků ohradila a uspěla u soudů s několika žalobami. Její úspěch u správního soudu připomněl v pondělí i soudce Ondrášek. Označil to za nešťastnou akci vůči FAU.

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