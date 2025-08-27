Za znásilnění retardované školačky dostal mladík sedm let. Na sex mě lákala, hájil se

„Z podnětu státního zástupce byl zrušen výrok o trestu a nově byl uložen trest v trvání sedmi let,“ sdělil mluvčí vrchního soudu Stanislav Cik. „Soud prvního stupně uložil podle vrchního soudu nepřiměřeně nízký trest,“ zdůvodnil změnu Cik.
Obžalovaný podle státního zástupce Marka Vagaie dívku uchopil a odnesl do patra bytového domu, kde ji znásilnil. Poté jí vyhrožoval násilím, pokud nebude o události mlčet.
Do místnosti, ve které došlo ke znásilnění, však nečekaně vešla dívčina sestra a uviděla ji celou od krve, takže se mladíkovi nepodařilo svoje počínání utajit.
Státní zástupce poukazoval na to, že dívka musela podstoupit operaci a od znásilnění trpí posttraumatickou stresovou poruchou.
Macko se u Krajského soudu v Brně hájil, že šlo o dobrovolnou soulož. „Lákala mě na sex,“ řekl. Soud to vzal jako polehčující okolnost. Vrchní soud však jeho argumentaci neuznal a trest zpřísnil.
Naopak byl Mackovi zrušen trest vyhoštění na deset let. Olomoucký soud změnu zdůvodnil tím, že má v České republice rodinu a čeká dítě.