Dvě stě lidí přišlo o dvě stě milionů. Padne verdikt v kauze podvodných investic

Kauza se týká let 2010 až 2017. Vrubel podle obžaloby v úmyslu získat majetkový prospěch pod falešnou záminkou zhodnocení peněz sjednával s poškozenými dohody o investicích, o kterých nepravdivě tvrdil, že jsou zajištěny.
Skutečnou investiční činnost prováděl pouze v omezené míře, svěřené prostředky používal za jiným účelem, uvedla žalobkyně. Obžalobu podala i na jeho obchodní společnost.
Podvodník sliboval zhodnocení peněz, ale lidi obral o 191 milionů. Dostal osm let
Krajský soud dal obžalobě za pravdu, podle něj muž klientům lhal a navíc peníze používal na jiné účely. Škodu vyčíslil na 191 milionů korun. Soud při uložení trestu zohlednil počet poškozených i postoj obžalovaného. Ten u soudu tvrdil, že se obžaloba zaměřila pouze na nepatrnou část jeho podnikání, investování.
Jeho podnikání bylo podle něj zaměřeno na zprostředkovatelskou činnost, šlo o pojistné smlouvy, uvedl, že v této činnosti byl úspěšný a měl na 4000 smluv. Obhájce navrhl rozsudek zrušit a případ vrátit krajskému soudu.
Vrubelova společnost nakonec skončila v insolvenci, návrh podal jeden z klientů. Od krajského soudu dostala zákaz činnosti v dosavadním oboru podnikání na 12 let. Obžaloba čítala 206 bodů. Lidé převážně z Olomouckého, Zlínského a Moravskoslezského kraje muži svěřovali statisíce korun, mezi poškozenými však podle obžaloby nechybějí lidé, kteří mu svěřili i čtyři nebo devět milionů korun.
Případem se soudy zabývají od ledna 2023. Obžalovaný považoval všechny body v obžalobě za sporné a požadoval dokazování včetně výslechu všech svědků, i proto se případ u krajského soudu protáhl.