Dvě stě lidí přišlo o dvě stě milionů. Padne verdikt v kauze podvodných investic

Autor: ,
  8:34
Olomoucký vrchní soud ve středu vynese rozsudek v rozsáhlém případu údajných investičních podvodů, ve kterých přišlo podle obžaloby přes 200 lidí téměř o 200 milionů korun. V kauze se před soudem třetím rokem zodpovídá Aleš Vrubel z Přerova. Olomoucký krajský soud mu uložil osm let vězení a osmiletý zákaz činnosti. Muž se proti verdiktu odvolal, s obžalobou nesouhlasí.
Fotogalerie4

Obžalovaný Aleš Vrubel (vpravo) na jednání olomouckého krajského soudu 18. ledna 2023. Je podezřelý z rozsáhlé série podvodů. | foto: Luděk Peřina, ČTK

Kauza se týká let 2010 až 2017. Vrubel podle obžaloby v úmyslu získat majetkový prospěch pod falešnou záminkou zhodnocení peněz sjednával s poškozenými dohody o investicích, o kterých nepravdivě tvrdil, že jsou zajištěny.

Skutečnou investiční činnost prováděl pouze v omezené míře, svěřené prostředky používal za jiným účelem, uvedla žalobkyně. Obžalobu podala i na jeho obchodní společnost.

Podvodník sliboval zhodnocení peněz, ale lidi obral o 191 milionů. Dostal osm let

Krajský soud dal obžalobě za pravdu, podle něj muž klientům lhal a navíc peníze používal na jiné účely. Škodu vyčíslil na 191 milionů korun. Soud při uložení trestu zohlednil počet poškozených i postoj obžalovaného. Ten u soudu tvrdil, že se obžaloba zaměřila pouze na nepatrnou část jeho podnikání, investování.

Obžalovaný Aleš Vrubel (vpravo) na jednání olomouckého krajského soudu 18. ledna 2023. Je podezřelý z rozsáhlé série podvodů.

Fotogalerie

zobrazit 4 fotografie

Jeho podnikání bylo podle něj zaměřeno na zprostředkovatelskou činnost, šlo o pojistné smlouvy, uvedl, že v této činnosti byl úspěšný a měl na 4000 smluv. Obhájce navrhl rozsudek zrušit a případ vrátit krajskému soudu.

Vrubelova společnost nakonec skončila v insolvenci, návrh podal jeden z klientů. Od krajského soudu dostala zákaz činnosti v dosavadním oboru podnikání na 12 let. Obžaloba čítala 206 bodů. Lidé převážně z Olomouckého, Zlínského a Moravskoslezského kraje muži svěřovali statisíce korun, mezi poškozenými však podle obžaloby nechybějí lidé, kteří mu svěřili i čtyři nebo devět milionů korun.

Obžalovaný Aleš Vrubel na jednání olomouckého krajského soudu 18. ledna 2023. Je podezřelý z rozsáhlé série podvodů.

Případem se soudy zabývají od ledna 2023. Obžalovaný považoval všechny body v obžalobě za sporné a požadoval dokazování včetně výslechu všech svědků, i proto se případ u krajského soudu protáhl.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Řidič dodávky na D35 nepřežil náraz do odstaveného náklaďáku, část dálnice stála

Při nárazu dodávky do odstavené nákladní soupravy zahynul na dálnici D35 řidič....

Přes pět hodin byla kvůli nehodě nákladního vozu a dodávky na úrovni Rozvadovic na Olomoucku uzavřena část dálnice D35 ve směru na Mohelnici. Při nehodě zemřel řidič dodávky, která podle prvotních...

Pochybné implantace defibrilátorů? Policie plete lékařské pojmy, brání se nemocnice

Pohled na budovu A olomoucké fakultní nemocnice, v níž mimo jiné sídlí oddělení...

Vedení Fakultní nemocnice Olomouc v úterý s odkazem na výsledky kontroly odborníků znovu odmítlo tvrzení policie, že implantované defibrilátory ICD mohly některým pacientům se srdečními problémy...

Na nesrovnalosti s defibrilátory upozorňoval i exprimář. Neřešilo se to, říká

Premium
ilustrační snímek

Velký rozruch panuje ve Fakultní nemocnici Olomouc (FNOL) poté, co policie v úterý oznámila, že zahájila trestní řízení kvůli podezření z těžkého ublížení na zdraví kvůli údajným neindikovaným...

Defibrilátory zachraňují. Policie řeší problém, který neexistuje, tvrdí lékař

Premium
Miloš Táborský

Kriminalisté podezřívají lékaře Fakultní nemocnice Olomouc, že deset let vkládali pod kůži defibrilátory i těm pacientům, kteří je nepotřebovali nebo kterým mohly ublížit. To odmítá vedení nemocnice...

Senior nedal přednost kamionu, na místě zemřel. Nedaleko pak bourala další auta

Sedmdesátiletý řidič na Šumpersku nedal přednost kamionu. Na místě zemřel. (10....

Jeden člověk zemřel v úterý ráno při nehodě na Šumpersku, kde se krátce před šestou hodinou střetl kamion s osobním autem. Další nehoda se v pak stala o pár kilometrů dál, na D35 u Unčovic na...

Dvě stě lidí přišlo o dvě stě milionů. Padne verdikt v kauze podvodných investic

Obžalovaný Aleš Vrubel (vpravo) na jednání olomouckého krajského soudu 18....

Olomoucký vrchní soud ve středu vynese rozsudek v rozsáhlém případu údajných investičních podvodů, ve kterých přišlo podle obžaloby přes 200 lidí téměř o 200 milionů korun. V kauze se před soudem...

18. února 2026  8:34

Nevyslali zvědy a následoval masakr. Padl i olomoucký Přemyslovec usilující o trůn

Bitva u Chlumce z 18. února 1126, jak ji zpodobnil malíř a ilustrátor Adolf...

Přesně 900 let uplyne dnes od bitvy u Chlumce, při níž se 18. února 1126 poblíž Ústí nad Labem střetla vojska vedená na jedné straně českým knížetem Soběslavem I. a na té druhé německým králem Svaté...

18. února 2026  4:53

Starší než pyramidy. Unikátní kmen se z japonského Expa vrátil na severní Moravu

Slavnostní odhalení dubového kmene nazvaného Eridanus, jehož stáří přesahuje 6...

Vzácný exponát připomínající dobu, kdy vznikaly první civilizace, získalo do svých sbírek Muzeum Třineckých železáren a města Třince. Návštěvníci si v něm mohou nově prohlédnout částečně zkamenělý...

17. února 2026  16:31

Osmnáctiletý mladík usnul za volantem, s autem přeletěl z mostu až do zahrady

Osmnáctiletý řidič usnul za volantem, prorazil zábradlí mostu a vůz skončil...

Auto smí řídit teprve krátce, už má ale za sebou první velkou nehodu. Osmnáctiletý mladík na Šumpersku kvůli mikrospánku havaroval a vůz skončil převrácený na boku poté, co prorazil zábradlí mostu.

17. února 2026  14:13

Kraj pomůže ochromené Ukrajině v boji s mrazy. Proti byla jen komunistka

Stan v Kyjevě, který poskytly záchranné služby obyvatelům, aby se mohli zahřát...

Olomoucký kraj nakoupí elektrocentrály pro mrznoucí Ukrajinu. Rozhodlo o tom zastupitelstvo na svém pondělním jednání. Hejtmanství vedené koalicí ANO a SPD nyní může utratit do dvou milionů korun....

17. února 2026

Problémový sever. Násilných zločinů je v pohraničí více, důvodem je i těžší život

Policisté zasahují v pražské Krči, vyjednávají s mužem zavřeným v bytě. (14....

Úmyslné ublížení na zdraví, nebezpečné vyhrožování, vydírání, porušování domovní svobody. Pohled do policejních statistik mluví jasně, množství případů násilné kriminality na severu Olomouckého kraje...

17. února 2026  5:54

Neseděl podpis ani počty. Lékař popisuje machinace v kauze sporných defibrilátorů

Premium
Pohled na budovu A olomoucké fakultní nemocnice, v níž mimo jiné sídlí oddělení...

Velký rozruch panuje ve Fakultní nemocnici Olomouc (FNOL) poté, co policie otevřela kauzu údajně pochybných implantací defibrilátorů. Minulé úterý oznámila, že v této souvislosti zahájila trestní...

16. února 2026  17:24

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
Dolní Lipka. Vlevo Ventilovka 431 032, vpravo Němka 555 0153, kterou vlaková...

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  16. 2. 16:27

V Olomouci hledají střelce. Chyběl lepší kop, nebo větší rvavost, ví trenér Sigmy

Olomoucký útočník Antonín Růsek padá k zemi po souboji s plzeňským obráncem...

Stejné chyby, stejné známky. Olomoucká Sigma má problém se střílením gólů. Tak jako minulý týden v Ostravě nevyužila šance a prohrála. V sobotu proti fotbalové Plzni (1:2) došlo k mírnému zlepšení,...

16. února 2026  14:22

Přestavba paláce na byty se zpozdí. Komplikuje ji i nález středověké studny

Hauenschildův palác v Olomouci chce magistrát rekonstruovat na byty.

V renesančním Hauenschildově paláci na Dolním náměstí v Olomouci do roku 2024 sídlily místní neziskové organizace. Následně se magistrát rozhodl budovu přestavět na bytový dům, ve kterém vznikne 19...

16. února 2026  14:08

Vyzkoušejte plenky Moltex Pure & Nature: Extra savé, pohodlné a šetrné ke zdraví
Vyzkoušejte plenky Moltex Pure & Nature: Extra savé, pohodlné a šetrné ke zdraví

Plenky a plenkové kalhotky od značky Moltex Pure & Nature jsou navrženy s ohledem na zdraví a pohodlí. Žádné kompromisy mezi kvalitní péčí, savostí...

Mladíka s čerstvým řidičákem zradila mokrá silnice, auto převrátil na střechu

Auto doklouzalo až ke kamionu, do něhož narazilo. (13. února 2026)

Mokrá cesta, vysoká rychlost. To jsou hlavní příčiny dopravní nehody, která se stala na Šumpersku v pátek odpoledne. Osmnáctiletý mladík patrně přecenil své řidičské schopnosti a po smyku převrátil...

16. února 2026  11:10

Hráli tu Plastici i hvězdná jména. V Olomouci by opět mohl ožít proslulý U-klub

Olomoucký U-klub v prostorách vysokoškolských kolejí skončil v roce 2018, letos...

Mnoho let šlo o nedílnou součást kulturního vyžití v Olomouci. Stovky studentů i dalších obyvatel pravidelně vyrážely do U-klubu v prostorách univerzitních kolejí na diskotéky, ale též koncerty...

16. února 2026  4:51

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.