Kontroloval jí telefon, podezíral ji z nevěry a postupně ji odřízl od přátel i rodiny. Tak v pátek před Krajským soudem v Olomouci popsala devatenáctiletá žena soužití se svým jednatřicetiletým přítelem. Oba čelí obžalobě v souvislosti s loňskou vraždou matky ženy a pokusem o vraždu jejího otce v obci na Olomoucku. Dívka se k činům přiznala, muž účast na jejich plánování ale odmítá.
Po dvou dnech, během nichž soud vyslýchal především obžalovaného muže a rozebíral finanční poměry dvojice, dostala v pátek prostor jeho o dvanáct let mladší partnerka.
Věřil, že známý převedených 300 tisíc má, a požadoval jejich vydání. Tvrdil přitom, že patří mafii a musí je dostat zpět.