Podle obžaloby stály na samotném začátku celého příběhu peníze. Dvojice bez vědomí matky obžalované využívala její osobní údaje a mobilní telefon ke sjednávání úvěrů. Tímto způsobem získali nebo se pokusili získat více než 2,6 milionu korun.
Když hrozilo odhalení podvodů, obžalovaný podle státní zástupkyně přesvědčil přítelkyni, že řešením je vražda obou rodičů. Vedle zakrytí podvodů by tak pár získal také dědictví.
„Matku měla zasáhnout do kolena nebo do břicha, aby nezasáhla životně důležité orgány, aby od matky získala přístup k bankovním účtům.“