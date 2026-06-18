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Otrávil kolegy a líčil i na bezdomovce, viní muže. Žalobce žádá doživotí

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  6:00
Olomoucký krajský soud otevře ve čtvrtek kauzu údajného otrávení nápojů ve šternberské zbrojovce a na dalších místech v krajském městě. Jiří K. z Olomoucka čelí obvinění z vraždy i přípravy dalších činů. Jeden poškozený podle obžaloby na otravu zemřel. Muž je obviněný také z toho, že zakládal lesní požáry a týral zvířata. Státní zástupce pro něj žádá doživotí.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Jiří K. pracoval ve zbrojovce Excalibur Army ve Šternberku na Olomoucku, kde v roce 2023 otrávil pití, které bylo ve společné lednici. Nalil do něj nemrznoucí směs.

Kontaminované limonády se ale rok nikdo nenapil. Až v dubnu 2024 ji vypili dva jeho kolegové a oba skončili s těžkou otravou v nemocnici. Jeden z nich podle Jaromíra Parobka z krajského soudu později zemřel.

Žalobce tvrdí, že šlo o promyšlené nastražení nápojů určených k náhodné konzumaci. K dokonání těchto skutků nedošlo pouze díky zásahu policie, uvádí obžaloba.

Inteligentní a nebezpečný. Kdo je travič, který zabil kolegu a útočil na bezdomovce

„Vyšetřování případu prokázalo, že nedošlo k žádnému pochybení na straně bývalého zaměstnavatele, tedy společnosti Excalibur Army. Vzhledem k probíhajícímu soudnímu procesu se k věci nebudeme blíže vyjadřovat,“ vzkázal iDNES.cz mluvčí společnosti Andrej Čírtek.

Jiří K. pak loni v květnu v okolí Olomouce svůj čin zopakoval. Rozmístil tam lahve a kartony s nápoji, které obsahovaly toxické látky – mimo jiné jedy, morfin nebo sloučeniny olova. Nápoje nechával schválně na místech, kde se pohybují bezdomovci.

Líčil nápoje s jedy, otrávil i kolegy ve firmě, jeden zemřel. Žalobce žádá výjimečný trest

Vyšetřování podle státního zastupitelství odkrylo také podezření, že si obžalovaný opatřoval chemikálie a další materiál potřebný k výrobě výbušného systému, určeného proti zasahujícím policistům. Při domovní prohlídce kriminalisté zajistili chemikálie způsobilé k výrobě výbušnin a další nebezpečný materiál.

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Otrávil kolegy a líčil i na bezdomovce, viní muže. Žalobce žádá doživotí

ilustrační snímek

Olomoucký krajský soud otevře ve čtvrtek kauzu údajného otrávení nápojů ve šternberské zbrojovce a na dalších místech v krajském městě. Jiří K. z Olomoucka čelí obvinění z vraždy i přípravy dalších...

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