Jiří K. pracoval ve zbrojovce Excalibur Army ve Šternberku na Olomoucku, kde v roce 2023 otrávil pití, které bylo ve společné lednici. Nalil do něj nemrznoucí směs.
Kontaminované limonády se ale rok nikdo nenapil. Až v dubnu 2024 ji vypili dva jeho kolegové a oba skončili s těžkou otravou v nemocnici. Jeden z nich podle Jaromíra Parobka z krajského soudu později zemřel.
Žalobce tvrdí, že šlo o promyšlené nastražení nápojů určených k náhodné konzumaci. K dokonání těchto skutků nedošlo pouze díky zásahu policie, uvádí obžaloba.
|
Inteligentní a nebezpečný. Kdo je travič, který zabil kolegu a útočil na bezdomovce
„Vyšetřování případu prokázalo, že nedošlo k žádnému pochybení na straně bývalého zaměstnavatele, tedy společnosti Excalibur Army. Vzhledem k probíhajícímu soudnímu procesu se k věci nebudeme blíže vyjadřovat,“ vzkázal iDNES.cz mluvčí společnosti Andrej Čírtek.
Jiří K. pak loni v květnu v okolí Olomouce svůj čin zopakoval. Rozmístil tam lahve a kartony s nápoji, které obsahovaly toxické látky – mimo jiné jedy, morfin nebo sloučeniny olova. Nápoje nechával schválně na místech, kde se pohybují bezdomovci.
|
Líčil nápoje s jedy, otrávil i kolegy ve firmě, jeden zemřel. Žalobce žádá výjimečný trest
Vyšetřování podle státního zastupitelství odkrylo také podezření, že si obžalovaný opatřoval chemikálie a další materiál potřebný k výrobě výbušného systému, určeného proti zasahujícím policistům. Při domovní prohlídce kriminalisté zajistili chemikálie způsobilé k výrobě výbušnin a další nebezpečný materiál.