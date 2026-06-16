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Soud potvrdil žalobci pokutu za anabolika, navíc přijde o funkci

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  13:09
Olomoucký krajský soud pravomocně potvrdil peněžitý trest 110 tisíc korun přerovskému státnímu zástupci Davidu Pivodovi za nelegální přechovávání a užívání anabolik. Proti původnímu rozsudku se odvolaly obě strany, Pivoda žádal podmíněné zastavení trestního stíhání, žalobce Robert Henzel se domáhal přísnějšího trestu.
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Před olomouckým okresním soudem stanul jako obžalovaný přerovský státní zástupce David Pivoda v kauze nelegálního nákupu anabolik a vyzrazení informací ze spisu. (24. listopadu 2025) | foto: Luděk Peřina, ČTK

„Neměli jsme o vině obžalovaného žádné pochybnosti,“ uvedla soudkyně Zuzana Vladyková. Soud chtěl původně Pivodovi peněžitý trest dokonce zpřísnit, ale zohlednil, že muž před jednáním složil stejnou částku na konto obětem trestných činů.

„Obžalovaný se dopouštěl protiprávního jednání po delší dobu. Krajský soud shledal jednání u obžalovaného s dlouholetou praxí státního zástupce za závažné,“ podotkla soudkyně.

Dále zdůraznila, že posláním státního zástupce je vyhledávat trestnou činnost a stíhat pachatele, na jeho funkci jsou přitom kladeny zvýšené nároky.

„Namísto toho, aby tyto povinnosti naplňoval, sám se trestné činnosti dopustil,“ zdůraznila předsedkyně senátu s tím, že pravomocné odsouzení za úmyslný trestný čin povede k zániku jeho funkce státního zástupce.

Ve hře je dál i trest za vynášení informací

Případ tím však pro žalobce s třicetiletou kariérou nekončí. Obžalován byl původně i ze zneužití pravomoci úřední osoby, podle obžaloby vyzradil svému známému informace ze spisu o podání trestního oznámení na jeho osobu.

Okresní soud vyhodnotil toto jednání jako možné kárné provinění. Stížnost státního zástupce Roberta Henzela proti tomuto usnesení dnes krajský soud posuzoval v neveřejném jednání, kdy usnesení zrušil a kauzu vrátil okresnímu soudu. Podle soudkyně Vladykové se totiž s jeho názory neztotožnil.

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Anabolika podle žalobce Henzela státní zástupce Pivoda opakovaně nakupoval nejméně od začátku roku 2023 do listopadu 2024. Anabolické steroidy jsou uměle vyrobené hormony často zneužívané při dopingu.

Látky muž podle spisu neoprávněně přechovával ve větším množství a postupně je spotřebovával, při domovní prohlídce se u něj našly desítky dávek. Žalobce žádal přísnější trest, obhajoba naopak podmíněné zastavení stíhání.

„Ke svému jednání jsem se od počátku doznal. Látky jsem používal výhradně pro sebe, nikomu jsem je nedával,“ řekl dnes Pivoda, který byl od 3. ledna 2025 dočasně postaven mimo funkci a dosud pobíral poloviční plat.

Sledován byl i kvůli kauze Autostráda

Případ dozorovalo Vrchní státní zastupitelství v Olomouci (VSZ), Pivoda byl delší dobu odposloucháván a sledován. Podle žalobce Henzela to bylo i kvůli jeho podezřelým stykům s hlavními aktéry olomoucké kauzy Autostráda, která se týká zmanipulovaných veřejných zakázek na dopravní stavby.

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Pivoda se podle VSZ pravidelně setkával s podnikatelem Robertem Knoblochem, vlivným lobbistou a sponzorem ODS, jenž byl v kauze považován za zákulisního aktéra machinací. Knobloch žalobci rovněž půjčil 2,5 milionu korun či s ním řešil otázku nástupu do výkonu trestu u člověka, o něhož se zajímal. Kvůli těmto vazbám bylo na půdě přerovského státního zastupitelství nasazeno monitorovací zařízení.

Proti sledování i odposlechům se dnes obžalovaný znovu ohradil, podle soudkyně Vladykové však bylo vše zákonné.

„Důvodné podezření tam jednoznačně bylo,“ podotkla a poukázala na finanční toky mezi Knoblochem a Pivodovými, časté kontakty v pracovní době, kdy s Knoblochem žalobce vybíhal „na kávičky“. Monitorovány byly také hovory „na poskytování službiček“.

24. listopadu 2025

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