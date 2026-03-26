V kauze IT zakázek skončilo stíhání sedmi ze 24 obviněných, změnil se právní výklad

  12:32
V kauze údajně zmanipulovaných třinácti veřejných zakázek na informační systémy zůstává z původně 24 obžalovaných 17, u sedmi obviněných rozhodl olomoucký krajský soud o zastavení trestního stíhání pro promlčení. Vyhověl tak návrhu žalobce. Podle něj nelze tyto obžalované stíhat za poškození finančních zájmů Evropské unie, protože se mezitím změnil právní výklad. V kauze se dál zodpovídají firmy Tesco SW a Eunice Consulting.
Zleva obžalovaní Josef Tesařík, Michal Tesařík a David Tesařík 28. dubna 2023 u Krajského soudu Olomouc, který se zabýval případem údajně zmanipulovaných veřejných zakázek na informační systémy. V případu bylo obžalováno 24 lidí a dvě firmy.

Případ po zprošťujícím rozsudku vrátil krajskému soudu vrchní soud. Soud nižší instance ve čtvrtek uzavřel dokazování a dal prostor závěrečným řečem, v plánu má ještě během čtvrtka vynést rozsudek, pokud to bude časově možné.

Podle soudce Petra Sušila bylo původně trestní stíhání kvůli promlčení u trestného činu poškození finančních zájmů Evropské unie zastaveno u jedenácti obžalovaných.

U jednoho z nich se však zastavení stíhání týkalo pouze jednoho skutku, další tři prohlásili, že trvají na projednání věci. Rozhodnout se dá v jejich případě jen o vině, případný trest jim už uložit nelze, řekl Sušil.

Zmírněte kvalifikaci nebo zastavte stíhání, žádá žalobce v kauze IT zakázek

Případ se týká třinácti tendrů na informační systémy z let 2009 až 2014, škodu žalobce Martin Brzobohatý vyčíslil zhruba na čtvrt miliardy korun.

Krajský soud se kauzou zabývá od září 2021, vyslechl přes sto svědků. Šlo například o vybudování datových sítí, zajištění přenosu dat, jejich zabezpečení a elektronizaci služeb radnic.

Případ odstartovala protikorupční policie v září 2014, kdy zasahovala na několika místech po celém Česku.

Podle žalobce se právní interpretace týkající se postihu za poškození finančních zájmů EU, která měla vliv na zastavení trestního stíhání u části obžalovaných, vyvinula v mezidobí.

Vyplývá z ní, že pokud nejsou stíháni zástupci zadavatelů dotovaných zakázek, obvykle nelze tento trestný čin použít ani vůči ostatním obžalovaným, uvedl již dříve žalobce Brzobohatý.

Trestat po 20 letech? Odvážné, míní obhajoba

U ostatních obžalovaných trvá žalobce na tom, že po vzájemné dohodě dotované zakázky ovlivňovali s cílem zvýhodnit vybranou obchodní společnost. Podle něj byly porušeny zásady transparentnosti, jejich aktivity podle něj zcela zřejmě nejsou v souladu s principy zadávacího řízení.

Původně pro obžalované navrhoval tresty od pěti do 8,5 roku vězení, nyní navrhuje tresty nižší s ohledem na zmírnění právní kvalifikace. „Z provedených důkazů principy transparentnosti byly jejich jednáním výrazně porušeny,“ řekl ve čtvrtek státní zástupce.

Obžalovaný Josef Tesařík (uprostřed) 28. dubna 2023 u Krajského soudu Olomouc, který se zabýval případem údajně zmanipulovaných veřejných zakázek na informační systémy. V případu bylo obžalováno 24 lidí a dvě firmy.

Obžalovaní vinu celou dobu odmítají, podle nich u takto složitých zakázek šlo o tehdy zcela běžné konzultace. Podle obhajoby se ničeho nezákonného nedopustili.

„Šlo o předběžné tržní konzultace, nikoliv o to způsobit někomu škodu nebo majetkový prospěch, nedošlo ke sjednání přednosti na úkor jiných soutěžitelů. ČR nevznikla a ani nemohla vzniknout žádná škoda,“ sdělil obhájce společnosti Tesco SW.

„Navrhnout po skoro dvaceti letech tresty odnětí svobody je poměrně odvážné,“ doplnil obhájce, který pro společnost i ostatní obžalované žádal zproštění obžaloby. Soud bude odpoledne pokračovat v závěrečných řečech.

