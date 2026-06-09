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Od sběratele vylákal deset milionů na nákup veteránů z Británie, soudí muže

  16:13
Před olomouckým krajským soudem stanul v úterý pětačtyřicetiletý Martin Pompa, který podle obžaloby vylákal od sběratele veteránů z Přerova deset milionů korun na nákup dvou legendárních britských závodních vozů Chevron B16. Podle obžaloby přislíbil, že mu vozidla patřící mezi sběratelsky atraktivní automobilové legendy doveze z Velké Británie. Vozy však podle žalobce nedovezl a vylákané peníze již nevrátil.
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Před krajským soudem stanul Martin Pompa, který podle obžaloby vylákal od sběratele autoveteránů z Přerova deset milionů korun. Snímek je z přerušení jednání. (9. června 2026) | foto: Luděk Peřina, ČTK

Případ se stal v roce 2018 v Přerově. Podle obžaloby se muž nejprve zavázal zajistit dovoz historického závodního speciálu z Velké Británie, který byl inzerován za stovky tisíc liber. Poškozený mu postupně předal nejprve téměř 4,7 milionu korun.

Před krajským soudem stanul Martin Pompa, který podle obžaloby vylákal od sběratele autoveteránů z Přerova deset milionů korun. Snímek je z přerušení jednání. (9. června 2026)

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Později mu postupně dal další miliony na údajný nákup druhého vozu, rovněž značky Chevron B16, který měl sloužit na náhradní díly. Obě vozidla slíbil Pompa dovézt do České republiky najednou.

„Obžalovaný Martin Pompa uzavřel s poškozeným smlouvu, ve které se zavázal k dodání vozidla, a v případě jeho nedodání že vrátí peníze zpět poškozenému,“ shrnul podstatu sporu státní zástupce. Automobily ale nedorazily.

Byl jsem jen prostředník, hájil se obžalovaný

Pompa se hájil a popřel, že by peníze převzal pro sebe. „Já byl jenom prostředník mezi poškozeným a dalším mužem, který měl auto sehnat. Poškozený nechtěl předávání peněz řešit s nikým jiným než se mnou, protože mně jedinému věřil. S tím nápadem, že je budu přebírat já, přišel on,“ řekl Pompa.

Na schůzkách se podle něj domlouvali oba muži ohledně splátek. „Muž, který měl auto sehnat, je moje vzdálená rodina, takže jsem mu důvěřoval a na schůzkách jsem moc neposlouchal,“ tvrdil obžalovaný.

Podle své výpovědi měl za úkol pouze předávání peněz a dovoz auta měla na starosti osoba, kterou vůbec nezná. Za to, že bude působit jako prostředník, měl obžalovaný získat jeden milion korun a za seznámení poškozeného s mužem shánějícím vůz dalších 300 tisíc korun. „Já tu smlouvu podepsal jenom za vidinou zisku,“ přiznal Pompa.

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Poškozený to ale vnímá jinak. „Poté, co jsem mu během roku postupně dal 4,7 milionu korun, chtěl jsem, aby obžalovaný podepsal smlouvu. Myslel jsem si, že díky tomu to nebude žádný podvod a důvěřoval jsem mu,“ prohlásil.

První auto, které chtěl, obžalovanému ukázal a ten mu údajně slíbil, že nákup zařídí, protože má ve Velké Británii rodinu. Poškozený navíc vypověděl, že se mu při nákupu druhého vozu telefonicky ozval údajný další zájemce, za kterého se však podle něj do telefonu vydával druhý muž.

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Pompa má v rejstříku trestů 17 záznamů, naposledy si odpykával trest za podvod. Případem se soud bude zabývat také ve středu.

Obžalovaný přišel až pod pohrůžkou pokuty

Jednání začalo s velkým zpožděním, protože Pompa se na ranní zahájení nedostavil. Obhájce Marek Pour ho omlouval s tím, že jeho klient je nemocný.

Předseda senátu Vladimír Najdekr to ale neakceptoval. „Pracovní neschopnost není důvod k nedostavení se k soudu. Dáváme obžalovanému možnost se dnes ještě dostavit, jinak udělíme pořádkovou pokutu kvůli tomu, že se předem neomluvil,“ varoval soudce.

Zhruba po dvou hodinách obžalovaný do jednací síně skutečně dorazil. „Omlouvám se, pane předsedo, že jsem nedorazil včas. Bolí mě záda a chce se mi strašně zvracet,“ vysvětloval Pompa. Přestože kvůli svému zdravotnímu stavu nejprve žádal o odročení, po poradě s obhájcem nakonec souhlasil, že jednání zvládne.

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