„V případě pana obžalovaného Pompy byla po provedeném hlavním líčení jeho vina prokázána v celém rozsahu obžaloby. Trest byl stanoven ve výměře 6,5 let nepodmíněně,“ uvedl soudce Vladimír Najdekr. Žalobce vyčíslil škodu na 10,27 milionu korun.
Případ se stal v roce 2018 v Přerově, podle obžaloby se Pompa nejprve zavázal zajistit dovoz jednoho zmíněného historického závodního speciálu z Velké Británie, který byl inzerován za stovky tisíc liber. Podvedený muž mu proto postupně předal nejprve téměř 4,7 milionu korun.
Později mu pak postupně dal další miliony na údajný nákup druhého vozu, rovněž Chevronu B16, který měl sloužit na náhradní díly. Obě auta měl Pompa dovézt do Česka najednou.
Obžalovaný podle spisu peníze přebíral na základě opakovaných ujištění, potvrzení i směnek, avšak vozy nikdy nedodal a peníze nevrátil. U soudu tvrdil, že směnky podepisoval pod nátlakem a předával je jinému člověku. Za „dohození kšeftu“ si měl prý vydělat milion korun. Muž má v rejstříku trestů už 17 záznamů, naposledy si odpykával trest za podvod.