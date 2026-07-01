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Chtěla jsem ho jen zastrašit, omlouvá žena pobodání partnera. Hádku spustil mobil

  14:03
Před olomouckým krajským soudem stanula osmatřicetiletá Michaela Cao, která čelí obžalobě z pokusu o vraždu. Žena loni v pronajatém bytě v Olomouci během hádky popadla nůž s více než dvaceticentimetrovou čepelí a bodla svého partnera do hrudníku. V době činu byla pod vlivem pervitinu.

K potyčce došlo v pronajatém apartmánu v olomoucké čtvrti Nové Sady. Podle výpovědi obžalované tam pár večer před činem uvařil večeři pro návštěvu a poté, co jejich hosté odešli, se dvojice přesunula do ložnice, kde z postele společně sledovala televizi. Klidný večer se ale v časných ranních hodinách proměnil v drama.

Michaela Cao čelí u olomouckého krajského soudu obžalobě z pokusu o vraždu za bodnutí přítele nožem do hrudníku. (1. července 2026)
Michaela Cao čelí u olomouckého krajského soudu obžalobě z pokusu o vraždu za bodnutí přítele nožem do hrudníku. (1. července 2026)
Michaela Cao čelí u olomouckého krajského soudu obžalobě z pokusu o vraždu za bodnutí přítele nožem do hrudníku. (1. července 2026)
Michaela Cao čelí u olomouckého krajského soudu obžalobě z pokusu o vraždu za bodnutí přítele nožem do hrudníku. (1. července 2026)
5 fotografií

„Po šesti hodinách, co byl pořád u toho na mobilu, tak jsem mu ho vytrhla z rukou a začala hádka,“ vypověděla u soudu Cao. Její partner pak podle ní začal rozhazovat věci a chtěl z bytu ukrást televizi.

V chování obou aktérů sehrál roli i pervitin, pod jehož vlivem pár byl. Žena u soudu přiznala, že je na této droze závislá přes dvacet let. Když začal být partner podle jejích slov agresivnější, dostala strach. Následně vzala kuchyňský nůž, jímž předtím připravovala zmíněné jídlo, a muže bodla.

„Nožem s čepelí dlouhou 21,5 centimetru mu způsobila bodnou ránu v oblasti hrudníku v hloubce do 10 centimetrů,“ nastínil státní zástupce Stanislav Tichý.

Čepel pronikla až do hrudní dutiny, kde poškodila plíci. Znalec z oboru soudního lékařství uvedl, že šlo o těžké zranění a bez rychlé odborné pomoci by byl muž v ohrožení života.

Vraždit podle svých slov nechtěla, jen zastrašit

Cao u soudu vypověděla, že partnera nechtěla bodnout, ale jen zastrašit. „Aby neukradl televizi a choval se slušně,“ sdělila.

Posléze zmínila, že pár je i po jejím útoku stále spolu. Také ale dodala, že je pevně rozhodnutá s drogami skoncovat, ovšem u partnera o tom pochybuje, a proto v jejich soužití nevidí velkou budoucnost.

Cao hrozí za pokus o vraždu 10 až 18 let vězení, zdravotní pojišťovna také požaduje odškodné ve výši 81 tisíc korun za úhradu léčby napadeného.

Soudní jednání bude pokračovat 4. srpna, ještě před jeho odročením ale senát pod vedením soudce Vladimíra Najdekra rozhodoval o tom, zda obžalovaná zůstane ve vazbě. Tam se ji nakonec rozhodl ponechat. Mimo jiné kvůli tomu, že nemá žádné pevné zázemí, kde by bydlela, také je nezaměstnaná a nevydělává tudíž žádné peníze.

„S ohledem na včerejší rozhovor s paní obžalovanou souhlasím, aby zůstala ve vazbě,“ zhodnotila rozhodnutí obhájkyně ženy Petra Žáková.

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