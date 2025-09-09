Z důvěřivců vylákali 33 milionů, soudí trojici v kauze call center z Ukrajiny

  8:40
Před olomouckým krajským soudem stanula trojice mužů stíhaných za napojení na organizovanou zločineckou skupinu působící na území Ukrajiny. Z call center pod smyšlenou legendou vystupovali podle obžaloby v roli pracovníků českých bank a přesvědčovali lidi k převedení jejich údajně ohrožených peněz na jiné bankovní účty. Škoda je vyčíslena na 33 milionů korun.
foto: Ota Bartovský, MAFRA

Poškozené z České republiky obžalovaní podle předložené dohody o vině a trestu, kterou s nimi uzavřel žalobce a soud ji bude schvalovat, telefonicky kontaktovali z call center umístěných na území Ukrajiny během roku 2023 až do svého zadržení 14. srpna 2024.

Pod záminkou napadení jejich bankovního účtu se vydávali za pracovníky různých českých bank a přesvědčovali je k preventivnímu dočasnému převodu peněz na údajně zabezpečené účty, které však ovládala organizovaná skupina. Z těchto účtů poté členové gangu vybírali zaslané prostředky v hotovosti nebo dalšími transakcemi.

Dva muži z Česka a jeden z Moldavska jsou stíháni za účast na organizované zločinecké skupině, podvod a neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací.

Podle informací z dohody o vině a trestu Ilja Kalinin způsobil škodu v celkové výši 9,6 milionu korun, Daniel Kopeček zodpovídá za škodu 10,5 milionu a Mohamedu Vágnerovi byla vyčíslena na 12,8 milionu. O další statisíce se obžalovaní pokusili poškozené připravit.

Žalobci z vrchního státního zastupitelství v Olomouci navrhují všem uložení nepodmíněných čtyřletých trestů, u Kalinina navíc vyhoštění na dobu tří let.

5. srpna 2025

KRIMI

