Poškozené z České republiky obžalovaní podle předložené dohody o vině a trestu, kterou s nimi uzavřel žalobce a soud ji bude schvalovat, telefonicky kontaktovali z call center umístěných na území Ukrajiny během roku 2023 až do svého zadržení 14. srpna 2024.
Pod záminkou napadení jejich bankovního účtu se vydávali za pracovníky různých českých bank a přesvědčovali je k preventivnímu dočasnému převodu peněz na údajně zabezpečené účty, které však ovládala organizovaná skupina. Z těchto účtů poté členové gangu vybírali zaslané prostředky v hotovosti nebo dalšími transakcemi.
Češi pomáhali podvodnému call centru na Ukrajině, policie už některé zadržela
Dva muži z Česka a jeden z Moldavska jsou stíháni za účast na organizované zločinecké skupině, podvod a neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací.
Podle informací z dohody o vině a trestu Ilja Kalinin způsobil škodu v celkové výši 9,6 milionu korun, Daniel Kopeček zodpovídá za škodu 10,5 milionu a Mohamedu Vágnerovi byla vyčíslena na 12,8 milionu. O další statisíce se obžalovaní pokusili poškozené připravit.
Žalobci z vrchního státního zastupitelství v Olomouci navrhují všem uložení nepodmíněných čtyřletých trestů, u Kalinina navíc vyhoštění na dobu tří let.
5. srpna 2025