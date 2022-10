Žena bránila dceři kvůli rouškám a testům chodit do školy, dostala podmínku

Ženu už dříve potrestal prostějovský okresní soud desetiměsíčním trestem podmíněně odloženým na dva roky. Matka se odvolala a brněnský krajský soud nyní její odvolání zamítl jako nedůvodné.

„Je zjevné, kam až může dojít situace, kdy jsou si občané vědomi svých práv, která ale překrucují, aniž by si byli vědomi svých povinností. Zejména vůči svým dětem,“ uvedl státní zástupce.

Matka k odvolacímu řízení bez omluvy nepřišla, veřejné zasedání se ale mohlo konat i bez její přítomnosti. Soud během něj odmítl ženiny argumenty, která poukazovala na ochranná opatření proti covidu-19, současně ale uváděla, že byl důvodem jejího jednání i strach z nákazy koronavirem.

„Zatímco dceru do školy neposílala, svého syna, který má výchovné problémy, ano,“ podotkla k tomu soudkyně Šárka Dufková.

Ve školním roce 2020/2021 sice bylo možné, aby bylo dítě omluvené kvůli odmítnutí testování, v dalším roce už tomu tak ale nebylo. Podle zákona také byla matka povinna dostavit se do školy na výzvy ředitele, ty ale ignorovala.

Nespolupracovala ani se sociálkou a lékařem

Krajský soud podotkl, že pokud by důvodem pro neposílání dítěte do školy byl covid, matce nic nebránilo využít alternativní možnosti, které jí škola nabízela.

„Není to jen problém účasti na školní docházce, ale i nespolupráce se sociálními službami a lékaři. Covid je jen záminka dceru nepustit do školy,“ řekla Dufková.

Ženu totiž škola několikrát upozornila, že porušuje zákony. Když se situací začaly zabývat sociální pracovnice, odmítala je pouštět domů a nepodařilo se jim tak promluvit si s dívkou o samotě. Dále matka ignorovala žádosti dětského lékaře, aby s dítětem přišla na preventivní prohlídku. Tu tak absolvovala jen jednou.

Například podle výpovědi třídní učitelky dívka popsala, že se cítila jako ve vězení, neboť ji matka nepouštěla kromě školy ani na žádné mimoškolní aktivity. Ve škole byla minulé pololetí jen jednou, když si šla pro učebnice. Školačka teď opakuje šestou třídu, přestože se tomu mohla vyhnout.

„Škola udělala nadprůměrné kroky a projevila vstřícnost,“ konstatovala soudkyně.

Veškeré vstřícné nabídky žena odmítala

Ředitel a třídní učitelka uváděli, že jim bylo dívky velmi líto, popsali ji jako chytrou a talentovanou. Proto její matce nabídli k zapůjčení i notebook s aplikacemi potřebnými k distanční výuce, možnost donášet dceřiny úkoly do určené schránky, dokonce i internet zdarma.

Matka ale trvala na zasílání úkolů e-mailem, které navíc podle ředitele neposílala zpět všechny.

Žena pak ještě dostala možnost nechat dívku přezkoušet z učiva. Pokud by prokázala potřebné znalosti, ročník by opakovat nemusela. Škola dokonce nabídla, že s ohledem na matčin údajný strach z covidu bude přezkoušení probíhat venku. Ani na to matka nepřistoupila. Hájila se tím, že škola se musí podřídit dítěti, ne naopak.

Odsouzená má celkem čtyři děti. Jedno se nyní nachází v dětském domově, protože o ně nejevila zájem. Další do školy nejprve chodit mohlo, což matka zdůvodňovala tím, že jelikož jeho škola měla jen tři třídy, vystavení covidu bylo méně pravděpodobné. Na konci října ale do školy chodit přestalo, opět z důvodu odmítání povinného testování a roušek.

Dcera, jejíž absence trestní stíhání odstartovaly, a její mladší bratr jsou nyní na základě rozhodnutí soudu pod dohledem. Dívka má výborný prospěch, matka jí ale stále brání v účasti na mimoškolních aktivitách.