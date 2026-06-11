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Nápoje s jedy líčil na zaměstnance zbrojovky i bezdomovce. Žalobce žádá výjimečný trest

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  13:38
Olomoucký krajský soud se bude příští týden zabývat případem otrav zaměstnanců zbrojovky Excalibur Army ve Šternberku na Olomoucku v roce 2023. Obžalobě z vraždy a pokusu o ni čelí Jiří Kudlička, který podle žalobce rozmisťoval kartony s otrávenými nápoji také na dalších místech v okolí Olomouce. Policie dosud o případu veřejně neinformovala.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia

Státní zástupce navrhuje uložení výjimečného trestu odnětí svobody a zabezpečovací detenci. Muž je ve vazbě, řekl ve čtvrtek Jaromír Parobek z krajského soudu.

Osmačtyřicetiletý Kudlička podle obžaloby otrávil nemrznoucí směsí nápoj umístěný ve společné lednici zaměstnanců společnosti Excalibur Army ve Šternberku. Kontaminovanou limonádu vypili dva zaměstnanci podniku.

Oba utrpěli těžkou otravu, přičemž jeden z nich podle státního zastupitelství později zemřel. Tento skutek tvoří stěžejní část obžaloby. „K předmětnému jednání ve společnosti Excalibur Army mělo dojít v přesně nezjištěné době, pravděpodobně od měsíce srpna do měsíce listopadu roku 2023,“ řekl na dotaz Parobek.

Společnost Excalibur Army ze skupiny CSG otevřela novou výrobní halu

Muž se podle obžaloby dalších činů dopustil loni v květnu v okolí Olomouce tím, že zde záměrně rozmísťoval lahve a kartony s nápoji obsahujícími toxické látky, mimo jiné jedy, morfin nebo sloučeniny olova. Nápoje nechával na místech, kde se pravidelně pohybují lidé bez domova.

Žalobce tvrdí, že šlo o promyšlené nastražení nápojů určených k náhodné konzumaci. K dokonání těchto skutků nedošlo pouze díky zásahu policie, uvádí obžaloba.

Vyšetřování podle státního zastupitelství odkrylo také podezření, že si obžalovaný opatřoval chemikálie a další materiál potřebný k výrobě výbušného systému, určenému proti zasahujícím policistům. Při domovní prohlídce kriminalisté zajistili chemikálie způsobilé k výrobě výbušnin a další nebezpečný materiál.

Jednání obžalovaného státní zastupitelství kvalifikuje jako zvlášť závažný zločin vraždy, a to z části dokonaný, z části ve stadiu pokusu a přípravy. Soud má případ obžalovaného Kudličky nařízen příští týden ve čtvrtek.

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