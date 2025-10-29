Ženu soudí za žhářské útoky. Viní ji, že zapálila i chatu, v níž byli lidé

Hlavní líčení se týká dvou incidentů, které se odehrály v zahrádkářské kolonii v Uničově loni v létě a na podzim. První požár vypukl 21. července 2024 večer, kdy žena podle obžaloby úmyslně podpálila pergolu přiléhající k chatě. V ní se v danou chvíli nacházeli dva lidé.
Při požáru chata zcela shořela a plameny poškodily i sousední objekty. Lidé v chatce díky rychlé reakci vyvázli bez zranění.
Druhý požár podle spisu Drinková založila 2. října 2024, kdy zapálila kůlnu a stan v blízkosti vyhořelé chaty. V důsledku požáru došlo ke škodám na majetku.